翻身作？成本3.8億「女足」周星馳新片被傳空降春節檔

網傳周星馳執導的「女足」將於2026年的春節檔上線，這部打磨多年的功夫喜劇空降的消息一出，瞬間點燃全網；其實製片人田啟文已解釋過好幾次了，電影特效還沒完成，肯定沒法趕上春節檔，真正安排的上映時間是2026年暑假，依舊有不少網友期待「女足」能夠提檔上映。

「女足」是星爺暌違多年再碰功夫+運動經典題材，還集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興等一眾實力派與頂流，光是流出的路透畫面，就已經讓人按捺不住想進戲院。但田啟文表示，「女足」真正安排的上映時間是2026年暑假，，正好可以配合FIFA世界盃的熱度，

新浪、搜狐等入口網站報導，整部片子花了3.8億，在華語體育片裡算很高的投入，拍攝時用動作捕捉和AI渲染這些技術，不過做特效很費時間，拖慢了進度，「不是不想早點上，是實在趕不出來」。

這部電影講女子足球隊「峨嵋」，把武術套路融進踢球裡，聽著有點怪，細想挺有意思；主角隊長雙雙是張小斐演的，故事主線還是周星馳老路子：草根被人看不起，最後翻身打臉，不過這回換成女性視角，讓女孩挑大樑，武打加足球，再加上體制內排斥「非主流「訓練方式，矛盾自然出來。

演員陣容也有亮點，張小斐為這個角色下足功夫，剪短頭髮、曬黑皮膚、練出肌肉，形象跟從前那個溫柔的賈玲搭檔完全不同，迪麗熱巴頭一回和周星馳合作，扮演隊員釩瓏，她過去常被說光靠漂亮演戲，這次想挑戰喜劇表演節奏。

張藝興演的徐風是個複雜角色，既是技術專家，又背叛隊友，他去年在「孤注一擲」裡演技獲得好評，片方選他出演，市場接受度應該不錯，這三人組合中，一個拿過金雞獎，一個有高人氣，一個轉型紮實，明顯不是依賴老班底撐場面。

很多人把「女足」看作星爺的翻身機會，而這種帶點硬核體育和女性成長，還摻著武俠元素的片子，放在暑假更適合學生群體，加上世界杯的熱度，話題也能炒起來。

