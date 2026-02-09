翻身作？成本3.8億「女足」周星馳新片被傳空降春節檔
網傳周星馳執導的「女足」將於2026年的春節檔上線，這部打磨多年的功夫喜劇空降的消息一出，瞬間點燃全網；其實製片人田啟文已解釋過好幾次了，電影特效還沒完成，肯定沒法趕上春節檔，真正安排的上映時間是2026年暑假，依舊有不少網友期待「女足」能夠提檔上映。
「女足」是星爺暌違多年再碰功夫+運動經典題材，還集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興等一眾實力派與頂流，光是流出的路透畫面，就已經讓人按捺不住想進戲院。但田啟文表示，「女足」真正安排的上映時間是2026年暑假，，正好可以配合FIFA世界盃的熱度，
新浪、搜狐等入口網站報導，整部片子花了3.8億，在華語體育片裡算很高的投入，拍攝時用動作捕捉和AI渲染這些技術，不過做特效很費時間，拖慢了進度，「不是不想早點上，是實在趕不出來」。
這部電影講女子足球隊「峨嵋」，把武術套路融進踢球裡，聽著有點怪，細想挺有意思；主角隊長雙雙是張小斐演的，故事主線還是周星馳老路子：草根被人看不起，最後翻身打臉，不過這回換成女性視角，讓女孩挑大樑，武打加足球，再加上體制內排斥「非主流「訓練方式，矛盾自然出來。
演員陣容也有亮點，張小斐為這個角色下足功夫，剪短頭髮、曬黑皮膚、練出肌肉，形象跟從前那個溫柔的賈玲搭檔完全不同，迪麗熱巴頭一回和周星馳合作，扮演隊員釩瓏，她過去常被說光靠漂亮演戲，這次想挑戰喜劇表演節奏。
張藝興演的徐風是個複雜角色，既是技術專家，又背叛隊友，他去年在「孤注一擲」裡演技獲得好評，片方選他出演，市場接受度應該不錯，這三人組合中，一個拿過金雞獎，一個有高人氣，一個轉型紮實，明顯不是依賴老班底撐場面。
很多人把「女足」看作星爺的翻身機會，而這種帶點硬核體育和女性成長，還摻著武俠元素的片子，放在暑假更適合學生群體，加上世界杯的熱度，話題也能炒起來。
更多世界日報報導
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
其他人也在看
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了
28歲古裝男神侯明昊演出《玉茗茶骨》受到知名製作人于正力捧，微博上瘋傳他與大一歲的限定女團「THE9」成員孔雪兒已交往3年，雙方都在9日凌晨火速闢謠，侯明昊發文：「假！！」孔雪兒也發文：「假！！！！」兩人用了6個驚嘆號，可見心急之情。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
陸劇《成何體統》開播好評！王楚然、丞磊穿書逆天改命 靠一句英文暗號笑翻全網
【文／徐瑞安】愛奇藝古裝愛情劇《成何體統》，由王楚然與丞磊，一開播就憑爆笑喜劇的節奏掀起討論度，王楚然化身穿越妖妃，沒想到傳說中的暴虐君王丞磊，居然也是穿越到書裡的苦命人，兩位現代人組成同盟，從相認到結盟幾乎一氣呵成，攜手大鬧後宮與朝廷，主角群穿的設定笑點密集、節奏飛快，劇情幽默又下飯，一起來看看還有哪些爆笑亮點。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
《陽光女子合唱團》登台片影史票房冠軍只差一步！苗可麗開心「學生粉絲變多」
電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。
《陽光女子合唱團》票房衝4.88億！連四週霸榜 苗可麗台南拜票掀暴動
由星光佳世文化、壹陸喜喜、台灣大哥大、昕璟娛樂、龍祥時代、大向開發事業、秀泰全球影城、好時光娛樂等公司共同出品的電影《陽光女子合唱團》，這週票房來到4億8800萬，連續四周霸榜全台票房冠軍，同時也確立了《陽光女子合唱團》站上台灣電影影史票房第二的地位。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...