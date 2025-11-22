翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
台股市場再傳翻車慘案，櫃買中心21日晚間公告，上櫃PCB股富喬（1815）爆出違約交割，由凱基科園、國泰台南兩券商通報，合計違約金額達1255.72萬元，為上櫃市場今年第11起違約交割案，也是上市櫃合計的第13件。
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價上沖下洗，引爆違約慘案。
記憶體、PCB、被動元件三大族群近期坐擁漲價題材，股價漲不停，AI伺服器帶動PCB材料升級，高階玻纖布材料供不應求，PCB大廠富喬在利多激勵下近期股價不斷創高，11月最高飆上96.5元的歷史新天價，波段漲幅超過4成，吸引投資人熱錢搶進。
不過受到AI估值過高，加上美國聯準會12月降息預期下滑等利多衝擊，台美股市近來高檔劇烈波動，前波段漲多股面臨沉重獲利了結賣壓。整體上櫃公司21日違約交割金額買進、賣出合計總金額為4730.57萬元，買進、賣出相抵後金額則為30.04萬元。
看更多 CTWANT 文章
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠
其他人也在看
台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響
台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。櫃買中心21日公告，PCB玻纖布大廠富喬（1...聯合新聞網 ・ 1 天前
台股暴跌近千點 專家指安啦！曝這族群有戲
[NOWnews今日新聞]台股僅經歷一天的大漲行情，今（21）日就遭到血洗，暴跌近千點，單日跌點寫下歷史第六大紀錄，對此，專家分析，這個盤就是「雲霄飛車」盤，台股已經從過去17300點漲到28000點...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
2026星座財運排行出爐！獅子遇貴人大進帳 第一名正偏財旺整年
2025年進入尾聲，2026年運勢如何引發關注。水孟國際命理「小孟老師」近日在YouTube分享2026年12星座財運排行榜，最後一名是魔羯座，雖然賺錢企圖心強，卻容易衝動消費，甚至出現短暫虧損，財運最旺的是巨蟹座，不只正偏財運佳，還能將興趣轉化成收入。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股急漲急跌 富喬爆違約交割1255萬元
（中央社記者何秀玲台北21日電）台股本週震盪劇烈，櫃買中心今天公告大額違約交割案，由2家券商通報PCB股富喬違約交割事件，金額新台幣1255.72萬元，為今年上櫃公司第11起違約交割案。中央社 ・ 1 天前
3千股民下車！高息ETF雙月配升息9.32%明最後買進日 「這檔」年化配息率飆10%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導本周有3檔ETF即將除息，其中採雙月配、受益人數逾3.4萬人的高息ETF永豐ESG低碳高息（00930），上周五（21日）公告最新配息...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
聯準會鴿聲響起美股回神、台積電ADR反跌！ 台股回檔2千點後醞釀反彈行情
聯準會鴿聲響起，重要成員暗示今年可能再次降息！美股反彈，道瓊工業指數上漲493.15點、1.08%，那斯達克指數漲0.88%，標普500指數上漲0.98%，費城半導體指數上揚0.86%，不過台積電ADR卻下跌0.88%，投信法人表示，經濟環境未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，台股多頭行情並未轉向，台股21日大跌991點，只是資金進行換手，搭配修復行情，股價醞釀反彈量能。太報 ・ 7 小時前
Fed放鴿！12月降息機率飆到70% 美股狂彈近500點全收漲、台積電ADR反跌
美國股市21日全面反彈，主要受到紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）意外「放鴿」刺激，投資人押注聯準會（Fed）12月降息的機率狂飆，市場情緒明顯回溫，四大指數全數翻紅。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大賣超中的逆襲！外資大手筆砸111億元掃貨「這封測大廠」5萬張 又捧55億搶進這檔航海王
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 20 小時前
川普版「烏俄和平計畫」翻車! 美議員罵爆：荒謬到該看精神科
[Newtalk新聞] 川普政府日前傳出在與俄羅斯密談「28點和平計畫」，尚未正式公開但已掀起國際輿論。據《POLITICO》報導引述多個歐洲外交官形容，川普特使威特科夫（Witkoff）所提出的草案「荒謬得需要看精神科」。多個 X 帳號評論與消息也指出，對此次「28點和平計畫」，美國政壇中的反對者不僅是民主黨感到不滿，就連共和黨重量級人士也罕見全面開火。 根據 X 帳號「Republicans against Trump」、「Visioner」文章提到，美國參議院軍委會主席、共和黨參議員維克（Roger Wicker）直言，川普版和平計畫最大的根本問題，就是要求烏克蘭「以土地換和平」，形同逼烏克蘭向普丁低頭。維克強調，烏克蘭是否保留武裝力量、保有多少國土，是烏克蘭人民的主權，「不能把一個最惡名昭彰的戰犯當成談判對象，逼一個正在被侵略的國家犧牲自己」。他也強調，任何承諾都不應獎賞普丁的侵略行為，更不能弱化美國及其盟友的安全。 維克警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒有的連環說謊者與殺人者」討論軍控，簡直是天方夜譚。 圖：翻攝自 X 維克更警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒新頭殼 ・ 20 小時前
12月財運最旺4生肖出爐！意外收入、抽獎中獎樣樣來
根據《搜狐網》運勢專欄指出，12月有4個生肖的偏財運勢特別旺盛，包括生肖兔、龍、蛇、豬，這些生肖在投資收益、意外分紅、抽獎中獎或舊帳回收等方面都可能迎來驚喜，其中屬兔者的投資或理財產品將進入收穫期。中天新聞網 ・ 23 小時前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 1 小時前
美連鎖餐廳破產「31間店恐倒閉？」 官方回應了
美連鎖餐廳破產「31間店恐倒閉？」 官方回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議
（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子監控腳鐐，今天清晨在首都巴西利亞被聯邦警察逮捕，最高法院大法官莫瑞斯撤銷其居家監禁，改為預防性拘留，引發宗教自由與政治迫害爭議。中央社 ・ 5 小時前
一夜轉冷！氣溫將「跳水式下滑」 變天時間揭曉
（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家林得恩提醒，本週將出現明顯的「斷崖式降溫」，尤其從周二晚間開始，新一波東北季風 […]引新聞 ・ 2 小時前
多次獲列為首選標的！外資捲款62.7億元撤離...單週重砍「記憶體大廠」逾10萬張 結束連5買
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
羅唯仁風暴延燒 揭開台積電高層「退輔會」機制 梁孟松、蔡力行都嘗過的冷滋味
台積電前資深副總羅唯仁在7月退休，近日媒體報導，傳羅唯仁攜2奈米以下機密資料至英特爾任職，引起軒然大波。英特爾執行長陳立武20日公開駁斥，「這只是謠言和臆測，毫無根據。我們尊重智財權」。而羅唯仁早在去年就被調至俗稱「退輔會」的企業策略發展組織，並非處於研發核心位置。太報 ・ 5 小時前
韭菜翻車！玻纖布飆股富喬爆違約交割1255萬元 今年上市櫃第13例
AI 伺服器帶動 PCB 材料升級，高階玻纖布需求攀升，激勵富喬 (1815-TW) 等玻纖布概念股股價不斷創高，不過，今 (21) 日傳出有投資人操作富喬不慎導致違約交割，金額達 1255 萬 7200 元鉅亨網 ・ 1 天前