翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割

櫃買中心公告，PCB股富喬爆出1255.72萬元違約交割。（圖／黃耀徵攝）

台股市場再傳翻車慘案，櫃買中心21日晚間公告，上櫃PCB股富喬（1815）爆出違約交割，由凱基科園、國泰台南兩券商通報，合計違約金額達1255.72萬元，為上櫃市場今年第11起違約交割案，也是上市櫃合計的第13件。

根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價上沖下洗，引爆違約慘案。

廣告 廣告

記憶體、PCB、被動元件三大族群近期坐擁漲價題材，股價漲不停，AI伺服器帶動PCB材料升級，高階玻纖布材料供不應求，PCB大廠富喬在利多激勵下近期股價不斷創高，11月最高飆上96.5元的歷史新天價，波段漲幅超過4成，吸引投資人熱錢搶進。

不過受到AI估值過高，加上美國聯準會12月降息預期下滑等利多衝擊，台美股市近來高檔劇烈波動，前波段漲多股面臨沉重獲利了結賣壓。整體上櫃公司21日違約交割金額買進、賣出合計總金額為4730.57萬元，買進、賣出相抵後金額則為30.04萬元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠