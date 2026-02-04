翻車意外! 疑沒看到"猛撞"路旁工程車!隧道內四輪朝天

地方中心／趙永博 花蓮報導

蘇花公路台9線159.2公里處，大清水隧道內發生一起翻車意外。早上8點左右，一名休旅車駕駛疑似沒注意車前狀況，撞上路邊施工車輛，撞擊猛烈，整輛車當場翻覆，四輪朝天，也導致現場交通一度大打結，所幸事故一小時後，就恢復通行。

一輛白色休旅車，倒頭栽，整輛車翻覆180度，四輪朝天，橫躺在路中央，佔據一整個車道，來往的砂石車通過，都得放慢速度、小心閃避，深怕一個沒注意，發生二次事故。

大型吊車，緩緩整輛車吊起，回正排除現場，只見車頂嚴重凹陷，擋風玻璃也碎了一大片，會這麼嚴重，原來是因為駕駛衝撞路邊停放的工程車，才會釀禍。

花蓮縣交通隊交安組長陳信義：「該駕駛男性沿台九線南往北行駛，前往上班途中，不慎撞擊路邊停放之工區施工車輛，致該自小客車翻覆」。

事發就在蘇花公路台9線159.2公里處，大清水隧道內，北上路段，周三上午8點左右，這名32歲的胡姓男子，疑似沒注意車況，直接撞上施工車輛，撞擊力道猛烈，導致整輛車當場翻覆。

花蓮縣交通隊交安組長陳信義：「自小客車僅駕駛一人，所幸僅造成輕傷，酒測值為零，本案於今日上午9時9分排除狀況，恢復道路通行」。

除翻車意外，之前還曾發生過火燒車事故。（圖／民視新聞）

雖然事故一小時內就排除，但這一帶，過去不只發生過火燒車，還曾有崩塌意外，目前正進行明隧道復建工程，平日仍有交通管制，只能說開車真的要小心！

