翻車畫面曝！1家4口搭新竹知名「小火車」翻覆 竟是小孩放石頭「搞軌」

記者張浩譯、羅欣怡／新竹報導

新竹市知名「槺榔驛小火車」翻車。（圖／網友pen_pineapple_apple_pen7授權提供）

新竹知名觀光景點「槺榔驛」小火車，昨（7日）發生行進間發生翻覆意外。民眾表示下午一家4口買了最後一班車的車票，才上車不到10分鐘，小火車在轉彎處一陣搖晃，整列車傾倒翻覆，雖然乘客沒受傷，但都受到不小驚嚇。里長林再興今日表示，初步研判是遊客的小孩將小石頭放置軌道上，才會發生意外。

影片中，小火車搖搖晃晃出發，經過不到10分鐘，在一個轉彎處像是壓到障礙物一般，靠近車頭的第一節車廂顛簸了一下，接著側開始摩擦月台，連帶後方的車廂開始不規則抖動，下一秒車頭出軌，火車往左側水溝開去，接著車廂往右傾倒，整列車出軌，網友一家也倒在月台邊。

里長林再興和志工事後巡軌，發現軌道旁有三處被擺放石頭。（圖／記者張浩譯攝影）

網友說，當下兩個孩子都嚇哭，她和女兒被欄杆包住才沒掉出去，左邊的兒子倒在自己身上，慶幸的是，所有乘客都沒有人員受傷，但驚嚇指數已經破表。

位在新竹市的「槺榔驛古輕便車」軌道自日治時期建立，隨著時代演進遭淘汰，在2011年復原，主打觀光，14年來吸引不少觀光客前往，這次也是首次發生「翻車」意外。

「槺榔驛小火車」復駛已近20年，第一次發生翻車意外。（圖／記者張浩譯攝影）

里長林再興表示，事後在現場調查，初步發現是有小朋友在軌道上放置石頭，但昨日工作人員巡軌時並未發現，因此才會發生意外。林再興指出，每天志工早上都會清掃、巡邏一次，這次意外也是近20年來首次發生，未來會加強巡軌次數，避免翻車意外。

