翻車直墜荔枝園！ 祖孫5人受困消防破壞器材急救援

彰化縣芬園鄉，9日發生驚險車禍！一名65歲陳姓阿公開車，載著四名年5到11歲的孫子與孫女，行經彰南路四段時，疑似擦撞路邊停放車輛，整台車瞬間失控，從路面翻落兩公尺斜坡，卡在荔枝園，消防人員趕抵後，利用破壞器材救出五人，幸好無生命危險。





荔枝園內，兩台自小客車四輪朝天，車體嚴重毀損，車窗玻璃碎裂，一旁樹枝全被壓斷，畫面怵目驚心，而其中一輛車內，祖孫五人受困，情況一度危急。消防人員到場後，使用破壞器材，接力協助脫困，而車內共5人是一家人，65歲的阿公，開車載著4名年僅5到11歲的孫子與孫女，其中一名6歲男童傷勢較嚴重，右小腿骨折，其餘送醫救護，均無大礙。

這起翻車事故，發生在9日下午3點多，彰化縣芬園鄉，據了解當時阿公開車載4名孫子出門，行經彰南路四段時，疑似分心先擦撞路邊車輛，又碰撞民宅，車輛隨即失控，翻落約2米深近一層樓高的斜坡，先後與遭撞車輛，一同掉進荔枝園。驚悚車輛翻覆意外，慶幸祖孫5人平安脫困，只是輕傷，至於肇事原因，警方調查釐清。





