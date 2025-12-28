翻車瞬間曝光！宜蘭交通驚魂 小客車撞停等紅燈車

即時中心／温芸萱報導

今（28）日上午11時，宜蘭縣中山路二段發生交通事故。一輛白色自小客車左轉中山路時，擦撞對向停等紅燈的藍色自小客車後翻覆，並波及路邊車輛。警消獲報迅速到場，將傷者送醫救治，傷者僅頭暈、背部疼痛，無明顯外傷。警方對雙方駕駛酒測均為零，肇事原因仍待調查。

今日上午11時許，宜蘭中山路二段發生一起交通事故。一輛白色自小客車沿宜興路一段左轉中山路二段往羅東方向行駛時，疑似操作不慎，擦撞對向停等紅燈的藍色自小客車後翻覆，並波及路邊一輛停放車輛。藍色車輛車主表示，當時正停等紅燈，白色車輛就突然撞上。

警消獲報迅速到場，將受傷者送醫救治。經初步了解，傷者雖無明顯外傷，但出現頭暈及背部疼痛等症狀，後續仍需觀察。

警方隨後對雙方駕駛進行酒測，均未發現酒精反應。肇事原因仍待進一步調查釐清。警方呼籲，駕駛人應注意前方車況，隨時採取必要安全措施，並遵守道路規則。依《道交條例》規定，駕車不依規定駛入來車道者，將可處新臺幣600元至1800元罰鍰。

翻車瞬間。（圖／民眾提供）

