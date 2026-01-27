翻車！《放言》、周玉蔻亂報李紀珠負面新聞挨告 一審判賠180萬

即時中心／林耿郁報導

2020年至2022年間，由媒體人周玉蔻成立的《放言》媒體，連續刊登多達40篇報導，批評時任金管會副主委李紀珠「績效不彰、操守不佳」等，遭李紀珠提告反擊；一審台北地院認定，放言與周玉蔻確實有「不實言論」，必須賠償180萬、撤下報導，以及刊登勝訴啟事，回復李紀珠聲譽。

毀人名節？2020年至2022年間，由周玉蔻擔任總編輯的網路媒體「放言科技傳媒」，先後刊出多達40篇「獨家報導」，連續攻擊時任金管會副主委的李紀珠，過去在新光金任內違反法令、品格不佳等，李紀珠認為報導不實、亦未查證，損害她的名譽，憤而提告。

一審台北地院認為，媒體應合理查證、平衡呈現、且亦須「適當、合理」評論；但《放言》報導不僅存在大量貶損用語，且消息來源幾乎都是單一、甚至「匿名來源」，確實損害李紀珠名譽，因此判決放言、周玉蔻，以及撰稿的陳姓記者，合計賠償李紀珠180萬元，並須下架不實報導、刊登李紀珠勝訴啟事等，以回復名譽。

對於一審裁決，李紀珠發出聲明，痛批放言、周玉蔻為博取流量、牟取私利，惡意杜撰內容不實的數十篇負面報導，手段「極其卑劣」；全案仍可上訴。

