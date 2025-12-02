即時中心／林耿郁報導

2023年5月份，美麗島電子報董事長吳子嘉，指控時任行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，買BNT疫苗「A了一億美金」，但拿不出實際證據，遭蘇貞昌提告妨害名譽；一審判決吳子嘉應賠償蘇貞昌90萬元，之後吳提出上訴，今（2）天高院駁回上訴，吳子嘉確定要賠蘇90萬，全案定讞。

高院發布新聞資料指出，2023年5月20日，吳子嘉在中天直播節目中，散播蘇貞昌、陳時中買疫苗「A了一億美金」、「政府貪污近30億台幣」等不實言論。

廣告 廣告

蘇貞昌認為名譽遭到不法侵害，情節重大，因此要求吳子嘉賠償90萬元；今（2025）年9月24日，一審台北地院判准；不服的吳子嘉則提出上訴。

高院審理後認為，吳子嘉對蘇貞昌人格的負面評價，已侵害名譽；且這種指控並非僅屬「意見表達」。吳子嘉既然不能證明蘇、陳兩人貪汙，足見「系爭言論為不實」。且吳子嘉抗辯說自己的消息是聽來的，但沒有進行其他查證，難謂已盡「合理查證義務」。

綜上，高院認定一審北院判賠90萬元裁定「有理由」，今天駁回吳子嘉的上訴、不得再上訴，全案定讞。

合議庭成員：審判長兼受命法官劉素如、陪席法官馬傲霜、陪席法官何若薇

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／翻車！謊稱「蘇貞昌、陳時中A疫苗錢」 高院今判吳子嘉敗訴定讞

更多民視新聞報導

造謠翻車了！吳子嘉誣指陳時中、蘇貞昌買疫苗貪污 法院判決出爐

吳子嘉指稱「打麻將負債累累」 柯建銘不忍提告了

爆BNT疫苗A走1億美元 吳子嘉加重誹謗罪判刑8月

