翻轉不婚不生困境！1111推幸福企業許青年未來

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】台灣少子化危機持續惡化，勞動市場正面臨「低薪、高房價、低婚育」三重夾擊。根據內政部最新統計，台灣不僅結婚年齡不斷延後、且越來越多選擇不婚。「五年級」男性初婚年齡平均數約28.2歲、女性約24.8歲，但到了2024年，男性初婚年齡已超過32歲、女性逾31歲，均創下史上最晚初婚紀錄；同年新生兒數更僅剩13.5萬人，創下史上最低。房價與薪資的巨大落差，讓年輕世代不敢結婚、不敢生養。尤其2025年第一季台灣整體房價所得比高達10.24倍，成為壓垮許多年輕人婚育夢想的「最後一根稻草」。

「低薪買不起房造就少子化困局？」公聽會，由立法委員謝龍介、羅廷瑋和1111人力銀行共同舉辦，多位立委和專家學者熱烈與會，共同為少子化提出現況和解方。（圖/1111人力銀行提供）

1111人力銀行極度重視國內長期低薪與高房價環境，正不斷壓縮青年世代的生活空間與家庭選擇，使少子化陷入惡性循環，特別攜手立委謝龍介、立委羅廷瑋共同舉辦「低薪買不起房造就少子化困局？──如何翻轉不婚不生現況」公聽會。

立法委員謝龍介以台語俚語「一年培墓，一年少人。」形容當前台灣少子化的嚴峻情況。年輕人不是不敢結婚，即便願意結婚，卻因經濟壓力沉重不敢生、也養不起孩子。其實早在 20 年前，台灣已被預警將面臨生育危機，但長期以來缺乏專責統籌的單位，也沒有系統性的政策方向，各界往往各說各話，導致問題越拖越嚴重。謝龍介強調，藉由 1111 人力銀行主辦的公聽會，希望透過產官學界集思廣益，匯集更多建設性意見，提供中央與地方政府制定更具前瞻性、務實可行的解方。

本身是三寶爸的立委羅廷瑋表示，我很了解年輕人上有老、下有小的痛苦辛酸，長照、年金、少子化都是全民關注的焦點，其中少子化最為迫切的問題，這足以改變人口結構，一點一滴影響國家未來布局。主計總處統計，有7成勞工的薪水低於經常性薪資平均47751元，可以說是相當「薪酸」，透過公聽會探討傾聽專家意見，做為國家生育政策參考，希望大家一起努力。

立委黃建賓指出，現在年輕人踏入社會面臨低薪、高房價，主計處11月中公布的數據也顯示今年1-9月經常性薪資低於平均數的員工比率高達69.77%，創下歷年同期新高。可見薪資已經快要無法支撐生活，如何想婚想生，所以政府應該解決根本低薪、高房價的問題，大家才能安居樂業。

立委麥玉珍分享，挽救台灣少子化應該要感謝新住民，目前8個孩子當中就有1個是新住民生的，但是新住民家庭要承受的壓力却比一般家庭大，房東會因為你沒有身份証不租房子給你，怕你孩子還小會弄髒房子而不租給你，這些都是困難。我們新住民都了解傳宗接代是責任，所以嫁來台灣至少會生1個孩子，希望政府可以讓我們養得起小孩、買得房子，好好在台灣生活。

立委陳菁徽表示，南韓跟我們一直在競逐生育率倒數第一跟倒數第二，但最後他們終於有可能會超越我們變成倒數第二，唯一最有效的方法就是住宅法案，他們讓願意生1胎的人有20年的社會住宅可住；願意生第2個的，甚至到終生都可以住社會住宅，那這就是他們試過了各式各樣的方法後發現最有效的。同樣我們也可以借鏡新加坡，他們針對已經有對象，並且有結婚計畫、也有生育計畫的人再給他一個誘因：就是可以優先抽社宅，或者是多抽一次籤，就是希望能更有效率的去達成提高生育率的目標。

立委林月琴表示，台灣生育率雪崩下滑，源自多重結構性因素：青年低薪、高房價與高養育成本，降低婚育意願。婚後女性需同時承擔家務與工作，使婚姻吸引力下降，首胎年齡偏高也壓縮二胎空間。因應少子化，應推動更彈性的育嬰制度、完善居住與補助支持，並落實兒童權利公約，形塑以兒童為中心的友善環境，提升整體幸福感與婚育意願。

1111人力銀行針對單身族進行調查顯示，有40.5%單身族與家人同住、28.7%租屋、19.7%有購屋，但其中僅4.9%的人已付清。租屋族平均每月光是房租支出就高達15,603元，等同於月薪的三分之一。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，數據顯示，房子已成為婚姻與生育之間的「結界」。對年輕人而言，不是沒有結婚意願，而是現實條件不允許。當買不起房、連租屋都吃緊時，婚育自然被迫延後。

政大勞工研究所教授劉梅君表示，低薪與高居住成本，讓年輕人看不見未來。根據統計，目前未滿30歲的上班族月薪中位數31,537元，這樣的薪資恐怕影響年輕人結婚成家的意願。另外，房價高漲，讓年輕人的所得，都得耗在房貸，恐怕導致生活品質下降，更進一步影響結婚、生兒育女、休閒、學習進修、發展興趣等等更有價值的事物上，育兒是所有人的責任，應該加強相關的友善家庭制度與優化政策。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，國內外已有許多文獻研究指出，當房價超過可負擔門檻或無法穩定居住時，青年結婚延後且生育率下降。建議青年安居政策中，應確保「買不起但至少要租的好」。而針對中階層對象，可思考提供另一種可負擔居住選擇–中間型住宅，比傳統租賃更穩定的居住安全感，以及比市場住宅更可負擔的進入門檻。

托育及就業政策催生聯盟研究員江佩芯表示，根據 2023年OECD (經濟合作暨發展組織) 研究指出，女性就業率與生育率的關係已由負轉正，也就是說，女性就業的穩定性是維持生育率的關鍵，由此可看出友善的職場和台灣的生育的相關性。另外，將「男性參與」納入核心的政策也是一個重要方法，並建議擴大育嬰留停適用至小孩8歲、每日減少1小時有薪工時，並做好友善職場配套措施。

臺北大學社工系教授陳芬苓提到了國外的例子，瑞典於2012年就通過《工作場所性別平等法案》，要求擁有100名以上員工的雇主每年針對6項性別平等指標進行報告。其中第四項指標即為：推動帶薪育嬰假和工作場所的彈性。此指標認為，有效的彈性工作安排，可以支持工作場所性別平等，因為它可促進婦女勞動參與和分擔照顧責任。鄰近的日本，企業即使無空間發展托兒所，也會鼓勵發展小型的「職場保母」制度。在企業內規劃一間辦公室，聘請保母同時照顧少數員工孩童。

前臺大社會系教授、前行政院政務委員薛承泰認為，少子女化已經是台灣無法迴避的挑戰，接下來若面臨學校招生不足，將導致教師失業校地荒廢周邊蕭條；此外高齡的社會，年金財務危機與醫療照顧也會加重；勞動力老化與減少，恐怕造成經濟衰退稅收減少；人口負成長加速也會導致市場緊縮，因此相關單位應該要正視問題的嚴重性。

中華經濟研究院研究員王素彎特別提到，少子化、低生育率是國安問題，光靠各部會自己的職掌無法完全解決，必須要從至高的國安層級思考，才能更通盤運用政策工具。另外，國民教育法規定15歲之前的青少年需受國民義務教育，勞基法也規定雇主不得僱用未滿15歲之人工作，政府提供15歲之前相關的養育補助，相信可以降低婦女因經濟因素不願意生育的問題。

除了經濟面外，調查也揭示職場文化對婚育的深層影響。46.5%受訪者認為職場不友善是少子化原因之一，尤其女性在升遷、留職停薪、彈性工時等議題上仍承受隱形壓力。曾仲葳強調，要讓年輕人敢結婚、敢生小孩，就必須讓職場更公平。當男性能夠勇敢地請育嬰假、企業願意提供彈性工時與托育資源，婚育才不再是女性的責任，而是家庭與社會的共同責任。

1111人力銀行總經理張篆楷呼籲，政府與企業可以攜手推動性平制度，將育兒支持納入企業ESG行動與永續報告書中，因為少子化不只是國安危機，同時也是企業永續經營的重要指標。為此1111人力銀行長期推動幸福企業，今年是第７年舉辦「幸福企業」頒獎典禮，致力建構溫暖友善的職場環境，營造正向循環的勞資互動，並於2026年1月9日在台北寒舍艾美酒店盛大舉行，歡迎各界共襄盛舉，齊心推動幸福企業理念，成就社會共榮共好。