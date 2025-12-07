翻轉五股 帶來綠動感

新北市景觀處昨（七）日表示，舊稱五穀坑的新北五股，是台北都會區的一環，產業發展以工業及農業聞名，近年透過「城市綠美學，綠動新北市」政策翻轉空間，為五股注入新風貌，利用當地地形特性結合綠美學規劃設計，形塑不同空間層次的植栽綠美學，並為五股帶來更多「綠」動感。

新北市景觀處表示，五股區成洲七路附近一帶原為六四快速道路闢建後閒置地，本處以「城市綠美學」政策，結合工務局及五股區公所等單位，透過跨局處與地方合作完成土地整理及綠化工程，導入減法設計，以複層式的方式選擇多樣化質感及花色的多年生低矮灌木，形塑豐富而有層次的空間景觀，同時維持視覺空間的通透，增加綠化空間的營造。

廣告 廣告

在植栽選擇上，以簡易好維護且不同色彩的植栽，如朱蕉、扶桑、金露花、鵝掌藤、仙丹及草皮，配合周圍高低起伏的邊坡地形，打造出城市綠廊的意象，讓民眾感受植栽生命力及多樣性，也為城市注入更多活力。

景觀處長林俊德表示，市府推動新北城市綠美學，不僅是將藝術美學與生態概念帶進綠化規劃設計中，使空間綠化不僅是植栽的披覆，更是導入景觀美學、生態環保、適地適種，營造好看、好活的綠色空間，進而提升新北整體的城市質感，更為新北市民提供良好的生活空間。