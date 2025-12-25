翻轉人生 良友會表揚160特境學子

良友會表揚優秀特境學子，共邀請一六０位學子，並邀請生三勇士現身說法，如何翻轉人生。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

「聖誕有愛、未來有光」！第二十一屆曾順良之友會表揚優秀特境學子及公益講座二十五日舉行，共有一六０位學生獲得表揚，活動並邀請三位憑藉教育與毅力翻轉人生者前來分享，希望以自身真實故事，啟發每一位身處特殊境遇的孩子。

三位講者包括運動界統一獅總教練「大餅」林岳平、企業界王育堂及議員曾之婕。表揚活動已持續二十一年，從餐會共餐、許願市集，為讓活動更具意義，去年結合反毒反暴力和反霸凌，舉辦生命故事音樂會，今年則邀請講者分享如何讓人生翻轉。

廣告 廣告

十二強中華隊冠軍的投手教練「大餅」林岳平，曾在職棒球員生涯中進行心臟瓣膜置換手術，復出後還能飆出更快的一五四公里球速，擔任總教練，在今年完成執教三百勝紀錄，明年將帶領中華隊投手群出賽WBC經典賽，他並捐出出席費給建興國中棒球隊。

「比菲多」公司副董王育堂創業二十五年，創立品牌不下五十個，隨市場起落，成功經營飲料、優格等及知名日系咖啡館等；議員曾之婕讀的是設計藝術，大學至澳洲求學，現從事政治工作，極力推動台南城市美學。三人精彩故事，讓與會師生動容。

市長黃偉哲、立委陳亭妃也到場為學子加油打氣。黃偉哲表示，人生難免遇到囧途，然只要勇敢向前，努力向上，就有機會走出自我人生的康莊大道。頒贈典禮，包括良友會榮譽主席曾順良、會長陳軍旭、東區各國中小校長都與會。

現場並設有「祝虎（福）婕作」留言牆，結合台南金虎爺會聖巡堂文創意象及曾之婕的勵志語錄籤詩，讓特境學子感受社會的溫暖與鼓勵。