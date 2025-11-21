翻轉傳統窗簾業！年倫窗飾擁專利傲視業界 打造罕見一條龍服務

記者/葉佳欣報導

在競爭激烈的窗簾市場中，28歲創業者彭尉倫以「年倫窗飾」闖出一條獨特道路。從沒有師父帶領的高中畢業生，到如今成為擁有自家工廠、多項專利與一條龍服務的品牌經營者，他用十年的努力證明：專業與誠信，是窗飾產業真正的核心價值。

彭尉倫回憶，因為對室內設計感興趣，又希望早早累積收入，於是18歲踏進窗簾業。他笑說：「窗簾是剛需產品，看著空間因為窗簾變美是一種成就感。」然而，他並不認同前公司以話術銷售的文化，選擇離開並合夥創業。在歷經三年磨合後，他在22歲正式獨立成立「年倫窗飾」，品牌名稱源自名字中的「倫」，也希望業績像年輪般穩健成長。

像變魔術一樣！年倫窗飾幫客戶安裝窗簾後的空間變得很高雅。圖/年倫窗飾提供

技術創新奠基競爭力

創業初期沒有資源和人脈，他經常在案場奔波卻被比價壓得幾乎沒有利潤。這段經驗促使他思考如何跳脫低價競爭。23歲時，他成立車縫部門；24歲貸款設立新工廠，逐步做到布料開發、五金、車縫、安裝、售後、清洗的完整一條龍模式，業界罕見！彭尉倫強調：「生意要腳踏實地，不靠話術，而是靠產品品質與合理價格。」

為提升產品差異化，彭尉倫投入研發並取得多項專利。其一是「專利上襯」技術，改良市面上的蛇行簾，他自行設計上襯結構並與塑料廠合作製造，使窗簾線條更漂亮。其二是「高溫定型設備改良」專利，歷時一年，他多趟前往中國溝通、調整機型，使其符合台灣工法。經高溫定型處理的窗簾自然垂墜、品質更穩定，也讓業界刮目相看。

年倫窗飾創辦人彭尉倫，才28歲已經創業10年，並且站穩業界。圖/年倫窗飾提供

除了專利技術，年倫窗飾推出的「無繩調光簾」，自行開發出來的五金讓顧客可以用手去捲簾子，隨拉隨停，一年熱銷上萬枝。品牌主力客群為裝修預算約 150至300萬元的屋主，公司更自行研發布料花色、設計靜音軌道，甚至連清洗窗簾使用的清潔劑與瓶身都自製，確保品質與成本控管。

年倫窗飾自己有工班，讓客戶不必遷就制式化產品。圖/年倫窗飾提供

對於消費者最在意的布料安全，彭尉倫表示：「公司布料的存放環境乾淨明亮，自己每天都在摸布料，甚至女兒從小就在工廠裡玩，可以讓人放心。」透明且嚴謹的工廠環境，也讓不少客戶參觀後更具信任感。在安裝服務上，無論採購金額大小，每組窗簾都會事先在廠內使用大型設備整燙並垂掛。為確保到府後依然平整，現場師傅也會再次熨燙，避免運送過程產生摺痕。

彭尉倫的女兒從小就在自家工廠裡玩耍，布料可以讓人放心。圖/年倫窗飾提供

無論採購金額大小，現場師傅也會在安裝現場再次熨燙，避免運送過程產生摺痕。圖/年倫窗飾提供

展望未來，彭尉倫希望年倫窗飾能成為台灣窗飾產業的標竿，持續推出兼具設計與技術力的產品，並把「台灣製造」推向更大的市場。他相信，只要堅守品質、誠信與創新，窗簾不僅是遮陽工具，更是家的表情，而年倫的使命，就是讓這份表情更美、更有品味。也歡迎民眾進入官網：https://nianlun.tw/，了解更多年倫窗飾的專利產品。