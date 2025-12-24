翻轉公部門行銷！宏林跨媒體行銷長程品恆親領團隊，打造勞動部職安署「RPG闖關」創意影音製作

宏林跨媒體行銷長程品恆帶領團隊，為勞動部職安署打造「職安衛任務 Online」，打破傳統說教框架，將生硬法規轉化為趣味的 RPG 遊戲風格影音製作。

洞察分眾痛點：把「法規」變「攻略」，用遊戲化思維溝通

傳統的工安宣導往往流於形式，受眾容易產生「這跟我無關」的疏離感。宏林跨媒體團隊在行銷長程品恆的指導下，首先確立了「分眾溝通」的策略。

透過深入分析，團隊將受眾精準劃分為「勞工」與「雇主」兩大族群，並分別設計了不同的「遊戲腳本」：

勞工篇（玩家視角）： 重點在於「自我保護技能」。將佩戴安全帽、掛好安全帶、檢查工地雜物設定為「任務」，錯誤操作就會導致「Game Over」（職災發生）。

雇主篇（管理者視角）： 重點在於「經營風險管理」。若忽視防護設施或教育訓練，將面臨勒令停工、高額賠償甚至刑事責任，直接擊中雇主最在意的經營痛點。

這種將生硬法規轉譯為遊戲機制的影音製作手法，大幅降低了資訊接收的門檻，也增加了觀眾駐足停留的意願。

影片針對受眾痛點設計不同介面：勞工視角（左）強調裝備與血條，雇主視角（右）則呈現風險值與合規任務。透過行銷長程品恆的分眾策略，精準溝通不同族群。

跟上短影音趨勢：以「Bad Ending」前導片創造懸念

本次專案的一大亮點，在於對短影音製作的靈活運用。宏林跨媒體團隊深知現代人注意力短暫，因此採取了「長短影音組合拳」的策略。

行銷長程品恆指出，在社群媒體上，直式短影音（Reels/Shorts）是接觸受眾的第一線。團隊製作了直式短版影片作為「前導」，內容呈現各種「錯誤示範」導致的「壞結局（Bad Ending）」——例如勞工視角中，因未掛安全帶而導致畫面變黑、出現像素風的「Game Over」字樣；或雇主視角中，因發生職災而導致鈔票飛散、面臨刑責。

這類短影音製作節奏快、警示性強，能迅速勾起觀眾的危機感與好奇心，進而引導他們觀看橫式長版影片，學習正確的「通關攻略（Mission Complete）」。這正是符合當前演算法紅利的短影音趨勢操作。

掌握短影音趨勢，團隊製作直式前導片呈現「Bad Ending」。圖為勞動部職安署影片中，模擬職災發生導致的「Game Over」像素動畫，以強烈視覺衝擊引發觀眾懸念。

宏林跨媒體行銷長程品恆親自操刀：細節決定沉浸感

為了確保創意不淪為空談，行銷長程品恆親自帶領團隊深入拍攝現場。從腳本發想到後期剪輯，嚴格把關每一個細節。

影片中大量運用了經典的 8-bit 像素風格特效、電子遊戲音效（如金幣聲、升級聲、警示音），以及血條、任務欄等 UI 設計。這些細節的堆疊，讓勞動部職安署的宣導影片擺脫了傳統公部門影片的沈悶感，轉而呈現出一種「潮」與「趣味」兼具的視覺語彙。

程品恆認為，公部門行銷不代表只能保守，透過專業的轉譯與高品質的影音製作，嚴肅議題一樣能產生高流量與高互動。

從腳本到後製，行銷長程品恆嚴格把關影音製作細節。影片融合 8-bit 音效與視覺特效，讓公部門行銷內容也能兼具「潮」與「趣味」。

結語：用創意守護安全，樹立公部門影音新標竿

此次宏林跨媒體與勞動部職安署的合作，展現了數位行銷公司如何透過策略思維，解決政策溝通的難題。從分眾腳本、遊戲化視覺到長短影音的交互導流，每一環節都體現了專業團隊的功力。

在行銷長程品恆的帶領下，這系列影片不僅傳達了正確的職安觀念，更為公部門行銷與專業影音製作的結合，寫下了一個成功的精彩案例。對於行銷人而言，這也是一次關於如何將「硬知識」轉化為「軟內容」的最佳示範。

