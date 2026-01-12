翻轉南投！民進黨選對會拍板「牙醫狀元」温世政參戰 奇兵對壘許淑華

民進黨選對會正式拍板通過，建議徵召現任新北市牙醫師公會理事長温世政代表民進黨參選南投縣長。（翻攝自世樺牙醫診所臉書）

民主進步黨選舉對策委員會於今（12日）召開會議，會中正式拍板通過，建議徵召現任新北市牙醫師公會理事長温世政代表民進黨參選南投縣長。這項決議預計於本週三送交中執會通過後正式生效，屆時將由兼任黨主席的總統賴清德親自出席記者會，為其繫上競選背帶並宣示勝選決心。選對會認為，温世政具備專業醫療形象與深厚在地淵源，將是民進黨在南投挑戰現任縣長許淑華的「奇兵」。

黨內人士指出，現年52歲的温世政出身南投草屯，是土生土長的在地囝仔，求學經歷優異，不僅曾就讀台中一中資優班，更在台北醫學大學畢業後拿下牙醫師國家考試狀元，並取得台大臨床牙科研究所碩士。他在專業領域耕耘多年，過去曾率領新北市牙醫師公會推動公益醫療，為車禍傷者提供免費重建。賴清德主席對其清新的形象與公共事務實力極為欣賞，期盼藉由他的「人和」與專業度，為南投選情注入新動能。

近日溫世政因外型神似資深媒體人，被外界戲稱為「牙醫界劉寶傑」而引發網友熱議。温世政對此展現幽默性格，表示劉寶傑是他的偶像，能被媒體這樣稱呼感到相當開心，甚至開玩笑說「一則以喜、一則以憂」，憂的是他自認應該比劉寶傑還帥一點，風趣言論成功拉近與大眾的距離。

針對南投未來的治理藍圖，温世政已在地方走訪時提出「顧老、顧少、顧腹肚」三箭。他深知南投偏鄉醫療需求，未來計畫加強巡迴醫療以照護長者健康；同時將爭取多元企業投資，為南投創造更多在地就業機會，減少人才外流；此外，他計畫將南投豐富的農產與觀光資源整合為「南投品牌」，提升產業價值並吸引遊客留宿，藉此振興地方民生經濟。

除了南投縣長的徵召案，選對會今日也針對全台選戰布署進行討論。民進黨目前正同步辦理台南、高雄與嘉義縣的黨內初選民調，預計本月21日公告提名名單。而現任縣長周春米與陳光復也將在近期完成連任提名。

