翻轉台南經濟 陳以信提三對策

記者翁順利∕台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，九日公布新參選政見，承諾若當選將在四年內推動台南城市競爭力躍升至六都前段班，並將成立「競爭力提升小組」定期檢討、逐季公開競爭力儀表板，讓市民可具體驗收施政成果。

陳以信表示，《天下雜誌》今年九月公布的縣市競爭力總排名，針對經濟面向，台南在「每戶可支配所得中位數」、「每人消費支出」、「營利事業銷售額年增率」，以及「是否提供充足就業機會」、「市長維持地方經濟繁榮表現」等民意感受上，都是六都墊底，這顯示台南經濟存在結構性挑戰，市府必須提出更具前瞻與可操作的產業與薪資策略。

陳以信說，台南經濟要翻轉，第一是讓市民賺更多，市府需制定前瞻經濟戰略，鎖定具薪資成長潛力的產業，提出帶動企業投資、增加高品質就業並提升薪資水準的制度誘因。第二是讓市民負擔更少，將針對中低收入與家庭需求設計更精準的移轉性社福，並透過公托公幼補助、延長托育時間、打造家庭友善職場，提高女性勞動參與率，同時投資勞工ＡＩ職訓與技術升級，協助市民加薪、穩定就業。第三是壓低生活成本，將加速社會住宅與租金補貼，降低住房壓力，並擴充低廉便利的公共運輸以減少交通成本，推動節水節電等智慧設備補助，降低家戶能源支出。