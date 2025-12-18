翻轉名媛形象！蔡詩芸料理表現獲肯定 笑稱「BITCH臉還沒拿出來」
料理實境節目《星廚之戰》，以高規格選材結合台灣在地風土與國際精緻料理，打造兼具娛樂性與競爭張力的美食新型態實境秀。蔡詩芸此次參與節目，展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。
不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。蔡詩芸分享，這次合作最有感的主廚是陳勇孝，「我們一開始就覺得VIBE很合，他的節奏與教學方式跟我的個性很對，合作起來特別順。」也因此在比賽過程中建立高度默契，留下深刻印象。
蔡詩芸用實力翻轉外界印象。（圖／三立提供）
而陳勇孝連續多年獲必比登獎的推薦，蔡詩芸身為美食愛好者，最讓她難忘的瞬間，莫過於與陳勇孝主廚一同奪下第一名：「那一刻真的太開心了，我直接跳超高，完全控制不了情緒。」喜悅之情溢於言表。談到參加節目最大的收穫，蔡詩芸表示，最享受的是能認識許多實力堅強的主廚，「因為節目，多了很多主廚朋友，現在只要對料理有問題，他們都很願意分享。」
蔡詩芸提到，自己學到不少只有在廚房現場才能體會的細節與技巧，讓整段旅程相當充實，也重新認識了自己在料理上的可能性。回顧自己的表現，她認為最大的優點是耐心與配合度高，「我很聽指令，該幫忙的時候一定能派上用場。」不過她也坦言，略感可惜的是，沒有完全把自己擅長的一面發揮出來，「這點對我來說是比較遺憾的地方。」
至於能一路走到現在，她表示自己始終保持平常心，「沒有想太多，就是希望把每天該做的事做好，當然也希望主廚能帶著我一起晉級。」這樣的穩定心態，也成為她能持續留在賽場的重要關鍵。被問到是否有展現自認的「BITCH表情」，蔡詩芸笑說：「完全沒有，節目裡的我幾乎都是笑嘻嘻的，那個表情其實還沒拿出來。」而這趟料理旅程，也讓她對進廚房產生更多期待。蔡詩芸透露，自己原本就很享受下廚，參加節目後，更想挑戰烘焙領域，「像餅乾、甜點這些都需要技術，我很想看看自己可以做到什麼程度。」
【更多東森娛樂報導】
●Sandy開深V攜帥尪亮相！三胎計劃全說了 王陽明曝邱澤私訊
●安心亞錄影崩潰痛哭！林予晞怒喊「我要殺人」現場全失控
●《星廚》爆激烈衝突！白潤音慘遭主廚怒吼 下秒驚艷全場
其他人也在看
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 6
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 7
郭台銘老婆曾馨瑩霸氣出手 助陣閨密八點檔首映會「6位數禮服」
潘奕如、李沛綾、王晴、吳皓昇和羅子惟今宣傳民視八點檔《豆腐媽媽》，5人劇中都是豪門，為了治裝，潘奕如跟閨密、郭台銘老婆曾馨瑩借名牌禮服參與首映會跟特映會，一件就超過10萬元，吳皓昇打趣說，這種衣服不能借太多，「因為會連戲，萬一要落海或是被車撞，破一個洞就完了！」 讓現場哈哈大笑。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 3
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 20
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 6
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 15
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 週前 ・ 85
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 2 天前 ・ 62
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 4 天前 ・ 39
夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你
41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
Energy書偉升格雙寶爸「閃兵又喪父」 狠甩陰霾曝心聲：會珍惜與加油
藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，今（18）日宣布懷雙胞胎，夫妻兩升格新手爸爸，書偉爸爸9月過世，10月底又因為涉嫌閃兵遭逮，最後以50萬元交保，而終於迎來當爸爸的喜訊，總算是讓書偉苦盡甘來。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 19
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 62
還記得《海豚灣戀人》壞女人沈曼青嗎？ 徐潔兒合照高欣欣「看不出47歲了」
女星高欣欣於17日在臉書發文，驚喜分享與久違回台的好友徐潔兒相約聚會。照片中的徐潔兒身穿米白色上衣，搭配棕色系圍巾並頭戴咖啡色老帽，對著鏡頭展現迷人笑容，散發出的清新氣質彷彿少女，完全看不出今年已47歲。徐潔兒早年憑藉偶像劇《海豚灣戀人》中的反派大明星「沈曼青」走紅，雖然近年事業重心多在大陸，但此次返台露面，凍齡的樣貌與絕佳狀態立刻勾起許多觀眾的青春回憶。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 12
高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣
資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 187