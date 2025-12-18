翻轉名媛形象！蔡詩芸料理表現獲肯定 笑稱「BITCH臉還沒拿出來」

蔡詩芸參與《星廚之戰》展現不同一面。（圖／三立提供）





料理實境節目《星廚之戰》，以高規格選材結合台灣在地風土與國際精緻料理，打造兼具娛樂性與競爭張力的美食新型態實境秀。蔡詩芸此次參與節目，展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。

不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。蔡詩芸分享，這次合作最有感的主廚是陳勇孝，「我們一開始就覺得VIBE很合，他的節奏與教學方式跟我的個性很對，合作起來特別順。」也因此在比賽過程中建立高度默契，留下深刻印象。

而陳勇孝連續多年獲必比登獎的推薦，蔡詩芸身為美食愛好者，最讓她難忘的瞬間，莫過於與陳勇孝主廚一同奪下第一名：「那一刻真的太開心了，我直接跳超高，完全控制不了情緒。」喜悅之情溢於言表。談到參加節目最大的收穫，蔡詩芸表示，最享受的是能認識許多實力堅強的主廚，「因為節目，多了很多主廚朋友，現在只要對料理有問題，他們都很願意分享。」

蔡詩芸提到，自己學到不少只有在廚房現場才能體會的細節與技巧，讓整段旅程相當充實，也重新認識了自己在料理上的可能性。回顧自己的表現，她認為最大的優點是耐心與配合度高，「我很聽指令，該幫忙的時候一定能派上用場。」不過她也坦言，略感可惜的是，沒有完全把自己擅長的一面發揮出來，「這點對我來說是比較遺憾的地方。」

至於能一路走到現在，她表示自己始終保持平常心，「沒有想太多，就是希望把每天該做的事做好，當然也希望主廚能帶著我一起晉級。」這樣的穩定心態，也成為她能持續留在賽場的重要關鍵。被問到是否有展現自認的「BITCH表情」，蔡詩芸笑說：「完全沒有，節目裡的我幾乎都是笑嘻嘻的，那個表情其實還沒拿出來。」而這趟料理旅程，也讓她對進廚房產生更多期待。蔡詩芸透露，自己原本就很享受下廚，參加節目後，更想挑戰烘焙領域，「像餅乾、甜點這些都需要技術，我很想看看自己可以做到什麼程度。」



