翻轉命運！移工摸彌勒佛肚子刮中全台首個「大吉利」 爽拿1200萬

越南移工邊摸彌勒佛肚子邊許願，果然刮中1200萬元頭獎。示意圖，非當事新聞人物。廖瑞祥攝



台彩春節推出的刮刮樂是民眾過年期間試試手氣的首選，今年第一個「1200萬大吉利」頭獎首位得主出爐，幸運兒是高雄的越南籍男性移工，據說他是一邊摸著彌勒佛神像的肚子一邊用中文許願，果然獲得庇佑，幸運刮中1200萬元。

賣出這張刮刮樂的彩券行，是高雄市岡山區新樂街的「籤上籤彩券行」。代理人林小姐轉述，當天有3名越南籍顧客一起進來買刮刮樂，其中一人連續買好幾張「1200萬大吉利」，刮到最後一張時，看到一旁店內供奉的彌勒佛對他燦笑，突然靈光一閃，另一手輕輕摸著彌勒佛的肚子，用有些腔調的中文虔誠地說：「希望這張讓我中大獎」。

想不到彌勒佛真的庇佑，移工當場刮出1200萬元頭獎。林小姐開心地表示，彌勒佛看顧每個人，好運加持不分國籍，店內顧客及員工也替這名移工歡欣鼓舞。

台彩指出，「1200萬大吉利」是春節檔期刮刮樂商品之一，每張售價1000元，中獎率70％是面額1000元刮刮樂中頭獎金額最高的，頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元也有200個，是歷年最多。

