翻轉寒假想像 寶山鄉多元冬令營讓孩子建立自信





深化在地文化與多元學習體驗，新竹縣寶山鄉公所寒假期間辦理「寶山鄉多元冬令營」，規劃為期三天的營隊課程，結合客家文化傳承、團隊運動挑戰及生活美學手作，透過動靜交錯的課程設計，引導孩子在實作中學習、在體驗中成長，獲得充實且難忘的學習歷程。

營隊第一天以認識寶山重要的文化象徵──客家獅為主軸，透過深入淺出的解說，帶領學員了解客家獅的歷史背景、造型特色與文化精神，並結合實際觀摩與互動體驗，讓孩子不僅停留在知識層面，更能感受傳統文化所蘊含的凝聚力與守護意義，培養對在地文化的認同感與尊重。

廣告 廣告

「寶山鄉多元冬令營」引導孩子在實作中學習、在體驗中成長。





第二天課程則延伸客家方口獅的形象與概念，將文化元素轉化為體能與思考並重的「定向迷宮挑戰」。學員需在縝密思考下完成路線判斷與任務解鎖，過程中考驗觀察力與空間概念；緊接著的布袋球體驗，透過趣味性競賽方式，強化學員的手眼協調、專注力與團隊默契，在歡樂的氛圍中為第二天畫下精彩句點。

第三天課程則以生活美學與在地產業為出發點，從靜態的柑橘主題手作活動開始，引導學員認識寶山重要農產，並透過實際操作培養耐心與細心，體驗手作創作的成就感。隨後進行躲避飛盤活動，讓孩子在安全、有秩序的環境中盡情揮灑活力，透過規則學習與團隊配合，培養運動精神與尊重他人的態度。

「寶山鄉多元冬令營」讓在地文化以更貼近生活的方式向下紮根。

寶山鄉公所並於活動結束後頒發營隊結業紀念獎牌，肯定孩子三天來的努力與成長，期勉孩子將營隊中學習到的合作精神與文化認同，延續到日常生活與學習之中，為本次多元冬令營劃下圓滿句點。

更多新聞推薦

● 卓揆不副署立院三讀眷改條例修正案 總統府：總統同時函達五院院長