翻轉屏東 國民黨挺蘇清泉

國民黨主席鄭麗文（左四）十四日出席屏東縣黨部黨慶活動，呼籲明年屏東縣長選舉團結，作蘇清泉（右四）最大後盾。

（記者毛莉攝）

記者毛莉∕綜合報導

國民黨主席鄭麗文十四日出席國民黨屏東縣黨部黨慶活動，針對明年屏東縣長選舉，她表示，立委蘇清泉長年在屏東服務，決戰時刻又要到了，國民黨會用所有資源及對屏東的責任，呼籲團結「作為蘇清泉最大的後盾」。

鄭麗文指出，蘇清泉長年一步一腳印在屏東服務，一遍又一遍選舉卻屢遭打壓、抹黑與阻擋，卻沒有打消他的決心，看到蘇清泉義無反顧堅定向前，面臨仍是一場硬戰，決戰的時刻又要到了，國民黨會用所有資源、力量及對屏東的責任，作為蘇清泉最大後盾。

鄭麗文說，在屏東有無限可能性，未來還有更新的產業，引進最新ＡＩ讓屏東先徹底翻轉，要讓屏東成為全世界都想來的地方，感謝蘇清泉勇往直前，國民黨大團結、屏東縣也要大團結，從現在開始到明年投票日，要讓屏東重現藍天，徹底翻轉。

鄭麗文被問到關於明年縣市首長選舉提名作業時說，啟動提名作業中，一定會按部就班進行。