翻轉布丁開放限時3天預購 小當家特級廚師徽章醬料碟必收

統一「翻轉布丁」日前限量開賣造成瘋搶，7-ELEVEN昨(29)日宣布「uniopen PRIMA會員訂閱制」自31日起限時3天推出預購活動，上一波沒吃到的人絕對要把握機會！另，全家化身巷口鍋物專賣店，攜手經典料理動畫《廚神小當家》，推出兩款聯名泡麵「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」及三款限量加價購周邊，不僅滿足粉絲懷舊收藏的心，更一飽口福。

7-ELEVEN

限時3天預購翻轉布丁。（圖／業者提供）

「uniopen PRIMA會員訂閱制」限定推出統一翻轉布丁預購活動，自10月31日(五)11:00～11月2日(日)23:59止預購期間，已訂閱uniopen PRIMA會員可至OPENPOINT APP→會員中心→uniopen PRIMA主頁→加碼優惠專區→領取「翻轉布丁預購券」(領取後票券會至預購券，限用1次)，會員在期間內可持預購條碼到全台7-ELEVEN結帳預購，預購後7日即可取貨。

全家

銀河墨魚乾拌麵、紅燒牛肉蒟蒻麵雙登場（圖／業者提供）

冬季是火鍋需求高峰，全家攜手經典料理動畫《廚神小當家》，將動畫的熱血精神變身話題商品，推出兩款獨家聯名新品及三款加價購周邊，首推將墨魚汁融合於麵體中，呈現天然黑亮色澤的「銀河墨魚乾拌麵」（99元），以及採低熱量蒟蒻麵體，保留紅燒湯頭的醇厚香氣的「紅燒牛肉蒟蒻麵」（99元）。

此外，全家也推出《廚神小當家》系列加價購週邊商品，凡購買湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任兩件，即可以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」，醬料碟不僅畫上特級廚師徽章圖樣，倒入醬汁後更能看到象徵特級廚師的「特」字及經典台詞「難吃」二字；加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款）。

限量加價購周邊必收。 （圖／業者提供）

