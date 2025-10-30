翻轉布丁開放限時3天預購 小當家特級廚師徽章醬料碟必收
統一「翻轉布丁」日前限量開賣造成瘋搶，7-ELEVEN昨(29)日宣布「uniopen PRIMA會員訂閱制」自31日起限時3天推出預購活動，上一波沒吃到的人絕對要把握機會！另，全家化身巷口鍋物專賣店，攜手經典料理動畫《廚神小當家》，推出兩款聯名泡麵「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」及三款限量加價購周邊，不僅滿足粉絲懷舊收藏的心，更一飽口福。
7-ELEVEN
「uniopen PRIMA會員訂閱制」限定推出統一翻轉布丁預購活動，自10月31日(五)11:00～11月2日(日)23:59止預購期間，已訂閱uniopen PRIMA會員可至OPENPOINT APP→會員中心→uniopen PRIMA主頁→加碼優惠專區→領取「翻轉布丁預購券」(領取後票券會至預購券，限用1次)，會員在期間內可持預購條碼到全台7-ELEVEN結帳預購，預購後7日即可取貨。
全家
冬季是火鍋需求高峰，全家攜手經典料理動畫《廚神小當家》，將動畫的熱血精神變身話題商品，推出兩款獨家聯名新品及三款加價購周邊，首推將墨魚汁融合於麵體中，呈現天然黑亮色澤的「銀河墨魚乾拌麵」（99元），以及採低熱量蒟蒻麵體，保留紅燒湯頭的醇厚香氣的「紅燒牛肉蒟蒻麵」（99元）。
此外，全家也推出《廚神小當家》系列加價購週邊商品，凡購買湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任兩件，即可以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」，醬料碟不僅畫上特級廚師徽章圖樣，倒入醬汁後更能看到象徵特級廚師的「特」字及經典台詞「難吃」二字；加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款）。
延伸閱讀
粿粿婚內出軌遭全網性羞辱 周品均逆風：能不能就事論事？
打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證
捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」
其他人也在看
hololive兔田佩克拉x京都念慈菴「護聲符」合作商品組公開，31日中午台日同步預購
由 CAPSULE 旗下團隊 Cmer 在 30 日公開，hololive 三期生兔田佩克拉x京都念慈菴合作商品組合「護聲符！Peko！」將在 31 日中午台日同步開放預購，商品包括三種組合包以及單樣購買種類商品，讓知名保養喉嚨聖品與你一起 Peko！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
超商暖胃食飲擂台賽 小當家對戰韓系美食
《廚神小當家》泡麵上市，「難吃」字樣醬料碟超欠收(圖/全家便利商店 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
乾杯集團11月感謝祭開跑！「迷你店鋪積木」挑戰全套疊出「乾杯大樓」！
乾杯集團一年一度的11月「感謝祭」活動登場，特別以三大主力品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」與「黑毛屋」為原型，推出極具收藏價值的限量《品牌微型積木》。精巧的「迷你店鋪」積木，不僅完美重現了各品牌的經典場景，更暗藏了趣味的「積木蓋大樓」互動玩法。將於11月 1 日起開放預購，同時搭配會員專屬優惠及滿額抽獎活動，預料掀起一波粉絲搶購熱潮。中時財經即時 ・ 1 天前
「12強輸了就改當投手」！辰己涼介確定要來台了
今年中華職棒冠軍樂天桃猿將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場主辦「2025桃園亞洲職棒交流賽」，迎戰日本東北樂天金鷲與韓國KT Wiz。購買內野熱區門票的球迷可獲價值780元的限量紀念T恤，門票已於ibon售票系統熱賣中。中天新聞網 ・ 17 小時前
連彩色水餃也暫時停賣了！抗癌少婦改賣「無豬肉」健康餐盒
台中爆發非洲豬瘟，連帶豬隻禁運禁宰延長10天，彰化縣和美鎮34歲抗癌少婦許芷瑜，用彩色水餃創業對抗病魔，堅持用溫體豬肉的她，因為水餃全部賣光了，只好改推「無豬肉」健康餐盒，全數採預訂，完全零浪費。許芷瑜表示，雖然疫情剛爆發之際，她就去搶買溫體豬肉，可以所包的水餃已經全部賣完，加上禁運禁宰令延長10天自由時報 ・ 1 天前
《廚神小當家》重現江湖！全家推銀河墨魚麵、蒟蒻牛肉麵，特級廚師醬料碟必收！
「全家」攜手經典料理動畫《廚神小當家》，首推將墨魚汁融合於麵體中，呈現天然黑亮色澤的「銀河墨魚乾拌麵」，香氣濃郁、拌勻即食，方便美味讓人直呼過癮；「紅燒牛肉蒟蒻麵」採低熱量蒟蒻麵體，保留紅燒湯頭的醇厚香氣，同時減少負擔，滿足嘴饞又想顧身材的消費者。「全家...styletc ・ 1 天前
東北季風+鋒面晚上報到！ 北部又轉雨、變冷
今晚另一波東北季風和鋒面同時報到！中央氣象署預報，入夜後迎風面和北部開始轉雨，也會變涼，這波東北季風會持續到下週三（11月5日），並提醒北部天氣又會變濕冷，提醒民眾注意天氣變化。氣象署預報員賴欣國表示，今天（30日）白天天氣不錯，且氣溫回升，僅雲量多了一點，迎風面基隆北海岸有局部短暫雨；但他指出，入自由時報 ・ 1 天前
黃仁勳狂讚川普能源政策「否則糟了」 陳揮文喊：講給賴清德聽
輝達（NVIDIA）在美國舉行的GTC大會釋出AI與訂單願景、股價創新高，也帶動台北股市攀升突破2萬8千點；名嘴陳揮文29日在廣播節目談及此事，表示黃仁勳在會中發言大讚川普的能源政策， 稱川普知道國家需要能源才能獲勝；陳揮文酸，黃仁勳講得太好啦，應把這話講給賴清德聽。中時新聞網 ・ 1 天前
「挖土機超人」成功拆除燕子口堰塞湖！6怪手列隊鞠躬向山致敬 萬人激讚
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導歷經十多天的緊張救災，花蓮太魯閣立霧溪「燕子口堰塞湖」終於順利排除危機！林業及自然保育署昨（29）日宣布堰塞湖壩...FTNN新聞網 ・ 1 天前
里約警方掃毒突襲釀132人死亡 聯合國籲改革
為掃蕩販毒黑幫，巴西里約熱內盧市發生致命的警方突襲事件，死亡人數已知上升到132人。聯合國呼籲巴西政府全面改革警察制度，並且進行獨立調查。（戚海倫報導） 巴西里約熱內盧警方針對販毒黑幫「紅軍團」中廣新聞網 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 23 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前