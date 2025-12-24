翻轉廢棄倉庫！斗南鐵道小書屋動工，張麗善縣長：打造教育與藝術共生新地標。(記者劉春生攝）

▲翻轉廢棄倉庫！斗南鐵道小書屋動工，張麗善縣長：打造教育與藝術共生新地標。(記者劉春生攝）

「斗南鐵道小書屋暨社區共融空間」計畫繼今年四月啟動，二十二日斗南鐵道小書屋正式動工，預計於一一五年底前完工，屆時將使閒置數十年的台鐵舊倉庫，蛻變為充滿藝術感的人文閱讀空間。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞二十二日上午出席「斗南鐵道小書屋動工祈福典禮」，偕同立法委員張嘉郡、雲林縣議會議長黃凱、斗南鎮長沈暉勛、簡慈坊議員、王秋足議員、顏忠義議員、蔡東富議員夫人洪惠玲理事長、斗南鎮民代表會副主席黃藏諒及多位代表、逢甲大學副校長黎淑婷、逢甲建築小書屋團隊蘇泰霖執行長及蔡榮崇總幹事、欽成營造股份有限公司董事長林佳泰、宇恆營造有限公司代表江坤霖、樟湖國中小校長陳清圳、縣政副總顧問黃博?、雲林縣政府計畫處長李明岳、教育處長邱孝文、城鄉發展處長林長造、新聞處長陳其育、東仁里長暨聯誼會會長?維志暨二十四里里長及地方鄉親等共同焚香祝禱，祈求工程圓滿順利。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，斗南鐵道小書屋原址為農糧署舊穀倉，歷經數十年歲月洗禮，原已傾頹破敗、雜草叢生，甚至成為遊民聚集與環境衛生的隱憂。為解決閒置空間問題，雲林縣政府主動出擊，串聯逢甲大學建築團隊的設計能量，以及欽成營造有限公司的認養支持，透過公私協力，賦予廢棄空間全新生命，成為一處知識綠洲，為斗南地區提供親子共讀、長輩運動休閒好去處。

逢甲大學副校長黎淑婷帶領逢甲建築小書屋團隊表示，斗南鐵道小書屋核心圍繞「鐵道」、「糧食」、「倉庫」三大元素元素，並以人性化及永續共生為設計方向。其內部規劃跳脫傳統建物框架，將一、二樓空間有效整合，二樓區域不僅是走道，更一個充滿想像的平台，將藏書與看書空間連在一起，提供了閱讀與互動區域，並透過視覺品味提升，讓整個空間變得藝術化起來。圓形會議室以糧倉的造型融入，二樓通道則帶入鐵道意象，室內雀榕保留與空間留白，同時也可讓雨水和陽光能恣意灑落，代表著尊重自然的敬畏之心。落地窗讓室內視覺延伸外面，並保留建物原有磚牆，展現老舊倉庫獨有的歷史氣息。

黎淑婷副校長說，逢甲大學建築專業學院自二零一三年啟動「逢甲建築小書屋」，斗南鐵道小書屋是計畫第二十一座，也是雲林第五座，希望透過小書屋計畫做為鏈結在地從小孩、成年人、老年人教育場域，也為斗南、偏鄉地區提供舊建築再利用，翻轉成嶄新教育基地最好典範和示範。

立法委員張嘉郡表示，她深信教育是改變生命的魔法，雲林縣政府、逢甲大學、欽成營造公私協力創造這座教育基地，將帶領孩子開拓視野，相信在教育、藝術、美學潛移默化下，讓雲林孩子未來在台灣、甚至放眼國際能更加有自信。

欽成營造股份有限公司董事長林佳泰說，明年就是欽成五十週年，在深耕中台灣的同時，很榮幸能繼續服務地方，讓每個鄉鎮都能夠一起變得更好。

樟湖國中小陳清圳校長表示，小書屋完工後將定位為展示、培訓、社區營造及學生自學的多功能場域。未來經營模式將朝向教育與產業共生共榮，不僅解決地方髒亂問題，更要成為斗南鎮最具代表性的藝文地標。

斗南鎮長沈暉勛表示，未來也將偕同東仁里的在地里民，以斗南鐵道小書屋為基地，共同規劃並維護斗南鐵道小書屋的周邊環境，提供在地居民社區服務，也成為一個休閒去處，優化民眾生活品質。

張麗善縣長最後強調，地方政府資源有限，但民間力量無窮，再次感謝逢甲大學與欽成營造不遺餘力的推動，讓計畫得以從構思步入實踐。縣府將持續監督工程品質，期待小書屋正式啟用後，能為在地學子與鄉親提供一處兼具藝術與人性的學習基地，也希望未來計畫能拓展至沿海鄉鎮。