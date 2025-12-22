翻轉廢棄倉庫，斗南鐵道小書屋動工，打造教育與藝術共生新地標。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府串聯逢甲大學建築團隊的設計能量，以及欽成營造有限公司的認養支持，賦予廢棄空間全新生命，成為一處知識綠洲的斗南鐵道小書屋，廿二日正式動工，預計明年底前完工，屆時將使閒置數十年的台鐵舊倉庫，蛻變為充滿藝術感的人文閱讀空間。

縣長張麗善說，斗南鐵道小書屋原址為農糧署舊穀倉，歷經數十年歲月洗禮，原已傾頹破敗、雜草叢生，甚成為遊民聚集與環境衛生隱憂。為解決閒置空間問題，縣府主動串聯逢甲大學建築團隊的設計能量及欽成營造有限公司的認養支持，為斗南地區提供親子共讀、長輩運動休閒好去處。

廣告 廣告

翻轉廢棄倉庫，斗南鐵道小書屋動工，打造教育與藝術共生新地標。（記者陳正芬攝）

逢甲大學副校長黎淑婷說，鐵道小書屋核心圍繞「鐵道」、「糧食」、「倉庫」三大元素，以人性化及永續共生為設計方向。內部規劃跳脫傳統建物框架，二樓區域走道是一個充滿想像的平台，藏書與看書空間連在一起，提供閱讀與互動區域，透過視覺品味提升，讓整個空間變得藝術化；二樓通道鐵道意象，室內雀榕保留與空間留白，可讓雨水和陽光能恣意灑落，代表尊重自然的敬畏之心。落地窗讓室內視覺延伸外面，並保留建物原有磚牆，展現老舊倉庫獨有歷史氣息。

黎淑婷說，二○一三年啟動「逢甲建築小書屋」，斗南鐵道小書屋是計畫第廿一座，也是雲林第五座，透過小書屋計畫鏈結在地從小孩、成年人、老年人教育場域，也為斗南、偏鄉地區提供舊建築再利用，翻轉嶄新教育基地最好典範和示範。

翻轉廢棄倉庫，斗南鐵道小書屋動工，打造教育與藝術共生新地標。（記者陳正芬攝）

欽成營造董事長林佳泰說，明年是欽成五十週年，深耕中台灣的同時，很榮幸能繼續服務地方，讓每個鄉鎮都能一起變得更好。樟湖國中小校長陳清圳說，小書屋完工後將定位為展示、培訓、社區營造及學生自學的多功能場域。未來經營模式將朝教育與產業共生共榮，成為斗南鎮最具代表性的藝文地標。