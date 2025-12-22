翻轉廢棄倉庫！斗南鐵道打造為教育與藝術共生新地標

斗南鐵道小書屋核心圍繞「鐵道」、「糧食」、「倉庫」三大元素元素，並以人性化及永續共生為設計方向

有效利用閒置空間，雲林縣政府串聯逢甲大學建築團隊的設計能量以及民間公司的認養支持，透過公私協力，將置數十年的臺鐵舊倉庫規劃為斗南鐵道小書屋，賦予廢棄空間全新生命，成為一處知識綠洲。鐵道小書屋22日動工，預計於115年底前完工，讓臺鐵舊倉庫蛻變為充滿藝術感的人文閱讀空間。



逢甲建築小書屋團隊表示，斗南鐵道小書屋核心圍繞「鐵道」、「糧食」、「倉庫」三大元素元素，並以人性化及永續共生為設計方向。內部規劃跳脫傳統建物框架，將一、二樓空間有效整合，二樓區域不僅是走道，更一個充滿想像的平台，將藏書與看書空間連在一起，提供了閱讀與互動區域，並透過視覺品味提升，讓整個空間變得藝術化起來。

圓形會議室以糧倉的造型融入，二樓通道則帶入鐵道意象，室內雀榕保留與空間留白，同時也可讓雨水和陽光能恣意灑落，代表著尊重自然的敬畏之心。落地窗讓室內視覺延伸外面，並保留建物原有磚牆，展現老舊倉庫獨有的歷史氣息。



樟湖國中小陳清圳校長表示，小書屋完工後將定位為展示、培訓、社區營造及學生自學的多功能場域。未來經營模式將朝向教育與產業共生共榮，不僅解決地方髒亂問題，更要成為斗南鎮最具代表性的藝文地標。



雲林縣政府表示，斗南鐵道小書屋原址為臺鐵舊倉庫，歷經數十年歲月洗禮，原已傾頹破敗、雜草叢生，甚至成為遊民聚集與環境衛生的隱憂。為解決閒置空間問題，雲林縣政府主動出擊，串聯逢甲大學建築團隊的設計能量，以及欽成營造有限公司的認養支持，透過公私協力，賦予廢棄空間全新生命，成為一處知識綠洲。