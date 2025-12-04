「翻轉思維‧創新賦能」2025教育基金會年會臺中登場

2025教育基金會年會臺中登場

2025教育基金會年會在臺中，教育部次長劉國偉、終身教育司梁學政與學習圈各圈組長合影

2025教育基金會年會以「翻轉思維‧創新賦能」為題，3日以及4日兩天在臺中登場，年會主委莊永順強調，夥伴們要帶頭翻轉與創新，把影響力帶向臺灣每一個角落。教育部次長劉國偉致詞時也表示，今年年會加了許多跨域的元素，將擴展為三次方的學習效益；而即將推出的「30+無界大學」，要讓30歲以上的民眾，學習無邊界。



2025教育基金會年會4日在南投希娜巴嵐國小小朋友純稚輕快拍手歌聲下揭開序幕。籌委會主委，研揚文教基金會創辦人莊永順表示，面對快速變的世界，資源有限，但是使命無限，今年提出「翻轉思維，創新賦能」，要從以往的加法，轉向乘法，做更多事，創造更大影響。

莊永順主委更強調，翻轉是心態與格局，賦能是跨域合作，今年年會要給大家新的方法、新的視野以及新的突破工具，每一場分享都指向同個目標，讓公益力量更快、更強、更有效率。他感謝31家共同籌備的基金會，展現的不是參與，而是共同引領改變的決心；今天不只是年會，是共同向前宣誓，要挺身而出，帶頭翻轉與創新，帶頭把影響力帶向臺灣每一個角落。



教育部次長劉國偉在開幕致詞時提到，今年教育基金會的年會加了許多跨域的元素，像是全國90所社大，近50萬名學員，加上終身司所轄的博物館與科博館都加進來，是三次方的效益，這是有意義的活動，更要持續擴展。



劉國偉次長同時表示，過去針對50歲以上成人的「第三人生」，也將調整推出「30+無界大學」，將所有資源加上大學資源，讓學習無邊界，無校園；30歲以上，想回到學校學什麼，教育部會加大助力，做為終身學習最堅強的後盾。



2025教育基金會年會以「翻轉思維‧創新賦能」為題，透過「專題演講」與「創新短講」，分享各自領域的創新實踐，匯聚跨領域觀點，啟發非營利組織在資源有限的挑戰下，能以創新思維找到突破口，並實踐更具影響力的社會行動。



專題演講邀請誠致教育基金會李吉仁董事長以及前奧美公關/奧美集團董事總經理謝馨慧，分別以「教育轉型與創新：思維與實踐」 以及「AI時代，讓CI溝通智能成為競爭優勢！」進行分享。



另外，安排了4場短講，分別是豐泰文教基金會董事長林金陽「永續與文化教育，開啟雲林留才新契機」；臺灣創價學會呂慧甄館長的「翻轉藝術教育的關係」；LIS台灣線上教育發展協會執行長嚴天浩「公私協力，打造科普教育人才永續！」以及台南社大台江分校吳茂成執行長帶來「臺南山海圳綠道，找到我的朝聖之路」。