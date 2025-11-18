翻轉思維 創新賦能 2025教育基金會年會 12/3臺中登場

DM

為持續發揮非營利組織服務社會的功能，自2003年起，教育部指導基金會以自發性的服務精神，號召全國教育基金會以「交流．學習．成長．合作．發展」召開年會；二十多年來「教育基金會年會」已成為資訊技術交流及專業成長之重要平台，也獲得非營利事業組織之高度認同。

2025年教育基金會年會將於12月3日至4日臺中市新惠中寺盛大展開，以「翻轉思維、創新賦能」為核心，帶領夥伴以多元視角探索教育合作的可能，並安排「策略大師」誠致教育基金會李吉仁董事長與前奧美公關/奧美集團謝馨慧董事總經理重磅開講，從「教育轉型」到「CI溝通智能」，帶來最前瞻的策略視角；另以涵蓋永續、藝術、科普與地方文化的四場短講濃縮帶來NPO第一線實務精華，分別由雲林豐泰基金會林金陽董事長、創價美術館呂慧甄館長分享「深耕地方、串聯在地的創新與實踐」，並由LIS臺灣線上教育發展協會嚴天浩執行長與臺南社區大學臺江分校吳茂成執行長，聚焦「如何串聯民間力量為社會加值」，為NPO帶來可複製、可行動的創新模式與合作靈感。

2025教育基金會年會以【翻轉思維，創新賦能】為主軸，期能透過「專題演講」與「創新短講」，分享各自領域的創新實踐，展現終身學習活動效益與攜手落實公益教育行動，透過政府與民間合作成果擴大公益影響力，建構全齡終身學習環境。邀請教育與公益夥伴共同參與，一起汲取洞見、串聯資源、開啟教育創新篇章！