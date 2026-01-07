翻轉技高實習工場 三重商工「AI 5.0人機協作育才中心」啟用

參與貴賓在機械科實習工場「AI5.0人機協作育才中心」招牌下合影。(圖:新北市教育局提供)

▲參與貴賓在機械科實習工場「AI5.0人機協作育才中心」招牌下合影。(圖:新北市教育局提供)

新北市立三重商工六日啟用全新打造的「AI 5.0人機協作育才中心」，以人工智慧結合智慧製造教育，打造全國首間結合ＡＩ與智慧製造教育的創新基地，兼具教學與機能的設計特色。

教育局長張明文表示，新北持續推動結合雙語、美感與未來科技的「雙美未計畫」，升級技職教育工場，並透過場域再造與課程創新，讓技職不只學技能，更能接軌產業、走向世界，打造新北成為培育未來ＡＩ技職人才的重要基地。

育才中心空間設計融合現代工業美學與ＡＩ應用，規劃智慧機械協作、物聯網控制及創新設計思維等學習模組。負責改造的形構設計方俊傑設計師指出，團隊從實習環境出發，翻轉社會對技職與傳產的刻板印象，讓學生「一踏進來就感覺專業」，看見所學價值、建立自信；並透過空間營造場所精神，引導學生理解對空間、設備、工具與創作的尊重，讓職人精神具體化、也更容易在校園內被看見與傳承。

三重商工校長李立泰表示，育才中心兼具產業真實性與空間美學，讓學習環境成為啟發創意、連結國際的平台。機械科三年級黃盈蓁同學分享，走進中心就像踏入未來工廠，能實際操作ＡＩ與智慧機械，學習更有真實感，也對未來職涯更有期待，對ＡＩ協作領域也更有興趣。

教育局表示，未來將持續透過「雙美未計畫」，預計二０三０年投入一億元經費，持續強化技高實習場域與課程發展，深化產官學研合作，回應產業實際需求，穩定推動技職人才培育。