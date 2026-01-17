翻轉掌心向上向善 更生年貨大街登場

再過一個月、就是農曆新年了，年貨大街陸續登場，其中一場相當特別，在台中、由台灣更生保護會舉辦，現場超過100個攤位，集結的是更生朋友創業成果，裡面還有工藝非常細緻的藝術品，也是來自他們的巧手。

一杯杯香醇的杏仁茶，是老闆阿源親手熬製，攤位一旁，擺放著他的藝術創作。更生藝術家 阿源：「一件作品 它從無到有，它真的經過很多道，很多道的工序 才能夠完成，也會讓我想到說，我們的人生也是這樣。」

入獄15年，阿源在服刑期間接觸藝術，出獄後，選擇用創作與手藝，重新開始人生。更生藝術家 阿源：「做做小生意，閒暇的時候，我就會繼續創作。」

像阿源這樣的更生人，還有不少。更生保護會一年一度的年貨大街，提供展售舞台，陪伴他們穩定復歸。民眾 賴小姐：「要再重新回到這個社會，讓大家去接受，他們也是要非常地努力，也非常感動。」

法務部長 鄭銘謙：「我們希望透過這個活動，讓我們更生朋友的更生，復歸社會的路 更加地平順。」

慈濟志工高肇良同樣是更生人，創業有成，也把推素理念帶進年貨大街，分享重生的力量。慈濟志工 高肇良：「素食(的) 好的一些休閒產品，給大家做參考，也讓大家更能夠體會說，素食愛地球的一個觀念。」

一次機會、一分信任，讓更生人走回社會，也走向自立。

