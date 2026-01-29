翻轉教室融入生活 涵養人文培育善種

刷短視頻、玩遊戲，現代人的每分每秒幾乎都要「上貢」給科技，對於教育界來說，這是轉型的契機，也是不小的陣痛期。一位印尼慈濟學校人文班老師，利用各種生活教育，讓孩子走出溫室，學習慈濟人文中的同理跟同情心，她的人文課程儘管都是開在假日，依然在家長家間人氣爆棚。

慈濟人文班老師 吳慧標：「剝橘子是其中課程，因為我們的課程是專注於生活教育。」

孩子是幼苗，校園是開心農場，農夫躁進或偷懶，都可能生產一堆軟爛的「溫室草莓」。

慈濟人文班老師 吳慧標：「獨立必須從小培養，因為有了獨立，當成年踏入社會時，就擁有可在成年生活中運用的技能。」

教育原則頭頭是道，印尼慈校人文班老師吳慧標，不只第二語言說的溜，早先工作甚至跟教育風馬牛不相及。

慈濟人文班老師 吳慧標：「起初我並不是老師，我從是行銷工作，更偏向商業，而且我擁有財務學位，所以實際上與教學無關。」

你以為她是高高在上的老師？其實放下大人姿態，用孩子高度看世界、她最懂。在教育現場保持清醒，她也發現當今的成長環境，少了情商。

慈濟人文班老師 吳慧標：「隨著社交媒體的興起，我們的孩子越來越聰明，但情緒智商卻越來越低，因此慈濟學校致力於，培養這些孩子的同理心和同情心。」

從虛擬的同溫層，將學生拉到現實的異溫層，再教會他們擔起責任，慈濟的這套教育理念，令吳慧標與孩子一起學習、一起快樂。

慈青 伊芙琳：「我以前是個安靜的孩子，話不多，但大約3年前，遇到吳慧標師姑後，我不再是品格培養課程的參與者，而是被賦予了擔任哥哥姊姊的責任。」

所謂春風化雨，好的老師，能給出幼苗陽光、空氣、水，靠品格打好底子，當風雨打在身上，成長才不會只有痛，而是越挫越勇。

