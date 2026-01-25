翻轉紅溪河命運 醫療守護貧病
為改善紅溪河兩岸居民生活，慈濟興建大愛村，不只是提供住宅，也設置學校，還有醫院，守護弱勢貧困家庭。印尼慈濟大愛醫院，醫療團隊，幫助患者找回健康與自信，更發揮慈悲心，發動募款行動，幫助一位視力受損，影響外觀，無力就醫的患者，有機會動手術，邁向更美好的生活。
期望能以新的眼光，自信生活，檢查的這一刻，有了希望。
患者 阿德蘇里亞納：「最難受的是搬東西的時候，總覺得眼裡好像有什麼東西卡著，讓人很不舒服。」
阿德蘇里亞納，在印尼西雅加達一間佛堂工作，2歲時發生意外，左眼角膜因而受損，視力減退，也影響外觀，但他仍堅強生活，感動佛堂信眾與慈濟大愛醫院醫生。
慈濟大愛醫院牙科醫師 陳寶雲：「慈濟大愛醫院的使命，是治病救人 這是其中一個例子，即使他不是主動來看病的患者，但我們願意主動去，幫助身邊需要幫助的人。」
經過慈濟大愛醫院醫師評估，建議摘除眼球，安裝義眼，不過醫療費用高，醫院同仁發起募款行動，讓他能順利動手術。
患者 阿德蘇里亞納：「覺得開心又幸福，現在又有了一隻眼球，心裡就想著，原來擁有兩隻眼睛是這樣的感覺。」
慈濟大愛醫院醫師 雅絲蒂：「從眼球轉動來看也不錯，他仍然能左右轉動視線，手術時我們特意保留了眼部肌肉，讓他的義眼仍能隨著視線左右移動，不會顯得僵硬。」
患者 阿德蘇里亞納：「現在有了這樣的改變，也許能找到更好的工作，幫助家裡改善經濟狀況。」
援助的背後，是愛的力量，也是患者生命改變的動力。
更多 大愛新聞 報導：
印尼西爪哇山崩 掩埋村莊8死82失蹤
走過清貧知惜福 人醫盼看見病患笑容
