翻轉綠色執政 童小芸自喻南市早苗
記者陳俊文∕台南報導
國民黨台南市黨部主委謝龍介明年有極大的可能代表國民角逐台南市百里候，很多「藍色小雞」搶著跟他搭配競選，台南市黨部副主委、一直就擔任謝龍介服務團隊執行長的童小芸，決定投入明年北、中西區市議員選舉，十一月二日將成立服務處，三十日以「甲你童心的《南》市早苗」為文，強調自己是唯一嫡傳子弟兵，喊出「謝龍介一票、童小芸一票」的口號。
童小芸表示，她六年前受到國民黨的徵召，代表國民黨參選第十屆立委選舉，在「師父」謝龍介牽教下，打了一場幾乎所有人都認為不可能的選戰；上一屆市議員選舉，放棄本命區前往人生地不熟的安南區參選，很多人都說她頭殼歹去，她當時只有一個念頭，就是不論成敗，代表國民黨義無反顧勇往直前。
此次在謝龍介委員的認證下，童小芸再度站出來宣布參選二０二六年北區、中西區市議員選舉，並強調是謝龍介台南市唯一的接班人、是「翻轉布丁」、是第一個宣布要推翻綠色執政三十年的民主火苗，所以是《南》市早苗！
童小芸表示，近幾年面對很多朋友對那兩次選戰的「反省」，她都微笑以對，因為她對政治的理解，永遠是英國首相邱吉爾二戰後選舉失利和陳水扁被馬英九下架時所說的那句名言：對傑出政治團隊或個人的無情，是偉大民族和城市進步的象徵。不怨天、不尤人，以對鄉親服務的熱誠再度披上戰甲、舉起正義清廉的火炬，於十一月二日宣布回到本命區參選市議員。
童小芸說，台南市綠色執政三十年，甚至還有人說「派西瓜來台南參選都可以當選」的狂妄之言，若我們不做出改變，許多問題還是一成不變，所以她要出來做翻轉布丁，從一個里出發，將綠地變成藍天。
北、中西區本來藍綠各三席市議員，上一屆被翻轉成四比二，此次師父出馬競選台南市長，要讓失去三十年的藍天撥雲見日，要打破「西瓜執政」的迷思和神話。
童小芸強調，綠色執政留下很多謎團：光電案、槍擊案等等，只要謝龍介和她一起當選，一定會幫大家解開這個「Ｘ」檔案。
台南市要成為宜居城市，還有很多問題橫梗在面前：交通、醫療、教育、長照、弱勢族群關懷等，呼籲市民讓這個最了解基層需求的優秀團隊進入市議會幫大家謀求解決之道、替大家看守荷包、家家戶戶「宜得利」、所有商家「好市多」，師徒連心，甲你童心、其利斷金。
