翻轉緬甸僑生求學路 倫景雄獲頒臺師大名譽博士

為了表彰長期協助國立台灣師範大學僑生先修部設立獎學金，累計幫助近千名緬甸僑生安心就學，甚至在緬甸動盪時刻發起包機計畫，協助數千位受困學生來台就讀，台師大頒授龍門勵學基金會董事長倫景雄「名譽社會科學博士」學位，表彰其以行動實踐人道關懷的卓越典範。

倫景雄1937年出生於中國廣東省，1956年以僑生身分由香港來台求學，1962年畢業於台大電機系，長年投身科技產業、創辦並領導香港東星電子有限公司。

倫景雄事業有成後，不忘回饋社會的初心，創立龍門勵學基金會，秉持「以教育翻轉人生，以助學傳遞希望」的核心理念，積極推動助學、興學與人道援助。多年來，該基金會足跡遍及台灣、中國多省以及泰北、柬埔寨與緬甸等地。

倫景雄雖是台大畢業，但妻子吳潔如為台師大校友，加上他曾於2017年隨台師大緬麗伊甸園國際志工服務隊到緬甸，深感於當地孩子物資與教育資源貧乏，因此自2018年起，特別於台師大僑生先修部設立緬甸學生獎助學金，迄今已累計協助數千名學生順利完成先修課程。另外，在疫情蔓延與戰爭動盪的艱難時刻，倫景雄還發起「龍門包機」計畫，親自統籌規劃航程與行政細節，協助受困當地的緬甸學生安全來台就學，確保其學習不中斷。

倫景雄感謝台師大頒發名譽博士，他謙虛表示自己只是做到母親叮囑他的事情「能幫助人就幫助人」。他也說自己身體健康不太好，但會繼續做下去，延續媽媽對他的吩咐。他說：『(原音)我們不只做了5年，還可以有另外一個5年。雖然我身體健康不太好，而且說相當不太好，不過老天爺已經給了我快90了，我還能夠保持這樣，我心想我能夠延續媽媽告訴我的吩咐，有做的事，我對得起家庭、對得起社會，我本人很開心。』

台師大校長吳正己則表示，倫景雄相信教育可以改變一個人、也可以改變一個家庭，且劍及履及用行動實踐這個信念，幫助僑生穩定學習，這對學生不僅是資助，更是被理解與被接住的力量。吳正己也希望透過倫景雄這個榜樣，鼓勵更多社會資源投入教育與公共事務，持續以教育為橋梁，深化國際學術交流，為全球培育更多具備關懷與行動力的人才。(編輯：宋皖媛)