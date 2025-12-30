翻轉老屋，極簡黑白詮釋退休宅節奏，設計團隊橫掃歐美三大國際設計大獎

編輯 Aria｜圖片提供 樺設室內裝修設計

樺設室內裝修設計向來擅長從居住者的生活邏輯切入，精準掌握使用習慣，展現空間秩序與美學張力。這間40坪老屋回應屋主即將進入退休生活的期待，在結構限制中梳理雜亂格局，在黑白灰的極簡色調中，建立明暗轉換、機能並存的場域分布。憑藉細膩的完成度與整合力，榮獲2024 French Design Awards 金獎、LICC Official Selection 與美國IDA設計大獎榮譽提名的肯定。

微調格局，運用黑白色調梳理節奏

老屋原有的格局動線零碎，空間流動性受限。透過打開廚房、調整小孩房與衛浴入口位置，留出完整方正的公領域。客廳、餐廳與廚房串聯成開放場域，建立開放明朗的視覺秩序，日常動線不再斷裂，生活互動更顯流暢自然。

在色調鋪陳上，以玄關為界，客廳運用白色與淺灰鋪陳，在自然光的映照下，展現清爽透亮的空間。餐廚則以黑色牆面搭配灰鏡，中島與櫃體選用石紋薄板磚與金屬鐵件，形塑穩重氛圍。黑白色調的轉換，強化公領域由明轉暗、由動至靜的層次節奏，深色調的設計也達到延展空間深度的目的。

弧形天花與電視牆，柔化過渡場域

因應老屋原始樑低的困境，設計團隊選擇保留天花高度，以弧形包覆手法修飾橫跨客餐廳的大樑，視覺更顯圓潤流動。水泥灰特殊塗料從天花延伸至樑體，融合黑白色調，成為空間的過渡與緩衝，也讓整體語彙更具統一與溫度。

電視牆亦呼應弧形設計，以L型曲面包覆，打造立體層次，延伸至陽台的書桌，勾勒男主人專屬的閱讀與沉澱角落。

從玄關到陽台，串聯貓咪生活動線

空間不僅考量居者的使用需求，也細膩照顧家中毛孩的生活動線。玄關安排鏤空櫃體，與沙發相連的設計適時遮蔽入門視線，同時也成為貓咪跳躍穿越的中繼點，讓活動路線自然融入生活。

延伸到陽台，天花加寬層板寬度，再搭配跳台輔助，形塑能上下自在遊走的動線，打造貓咪專屬的天空步道，貓咪能在高處俯瞰悠遊其間。整體維持設計美感的同時，也回應與毛孩互動的生活樣貌。

私領域量身打造，兼具美學與機能

主臥以濃紫色調奠定高雅底蘊，結合茶鏡、金屬飾條鋪陳細緻的光澤感，襯托優雅沉穩的空間氣質。為了因應未來退休生活的便利性，臥室特意預留1米5的寬敞通道，並擴大衛浴空間，納入浴缸、淋浴間四件式的設備，同時加寬馬桶四周走道，建構無障礙的環境，確保日後使用的安全。

