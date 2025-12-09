翻轉老氣印象 張芷毓以「可觸摸的台灣」詮釋花東蛇紋石
在許多人的記憶裡，蛇紋石是阿公阿嬤家深綠色的大理石地板，是上一代家屋裡常見卻早已淡出的素材。然而，對出身台東、在花蓮玉里長大的張芷毓而言，蛇紋石從來不是「復古意象」，而是她最早的生活底色。 直到前往英國攻讀文化創意產業，她才意識到這塊被視為理所當然的綠色石頭，其實蘊含深厚的文化脈絡與地方記憶。2019年她創立品牌「VERDE」，以設計、敘事與產品開發重新詮釋蛇紋石，讓這塊花東土地孕育的石材，不只回到生活，也重新回到大眾視野並重建連結。
被遺忘的綠色石頭 成了她返鄉創業的答案
出身台東、在花蓮玉里外婆家度過童年的張芷毓，對蛇紋石的記憶不是從某個驚喜時刻開始，而是從無聲的日常累積而成。「小時候真的沒有覺得它特別，因為那個地區幾乎所有人的家，地板、牆、桌面都用蛇紋石。」她回憶。
張芷毓的舅舅創立了「三泰礦業」與「高陽益實業」，是台灣少數仍持續開採與加工蛇紋石的家族企業。早年工廠座落在玉里、吉安一帶，外婆搬去照顧一家人。礦場與加工廠的機械轟鳴、堆疊如山的粗石坯，是她成長的風景。「長輩都會叮嚀千萬不能進去，那些機械真的很危險。」因此，雖然家族深耕這項產業多年，她真正接觸蛇紋石的加工過程，是在創業後才重新完整理解。
真正的轉折，從她前往英國攻讀文化創意產業相關碩士期間發生。「在英國，打破了我對文創的看法，學校鼓勵我們回頭去看在地上原本就存在的東西，找到它的特色發展，成為產值，而不是只專注在創意，重點是文化。」她說。正是在這種視角轉換下，她第一次回望自己的家族產業，看見自己從小以為普通的蛇紋石，其實具備鮮明的文化性。
返台後，她原本希望進入文創領域工作，但發現當時台灣文創產業普遍更著重「創意商品」，較少從文化本質出發。後來，她轉入媒體從事行銷、公關工作，雖然節奏快速但並未讓她產生長期熱情。
而幾次在工作或生活場合提起家中產業時，聽到的反應：「台灣有在開採蛇紋石？」「蛇紋石不是停產了嗎？」這些反覆出現的疑惑，讓她意識到這種曾在上一代生活裡佔據重要位置的本土石材，正迅速被集體遺忘，而創業的念頭也在此時萌生。
她說：「我那時候真的很驚訝，怎麼會沒有人知道？怎麼會有人從來沒看過蛇紋石？甚至有人以為台灣根本沒有在採石頭。」
蛇紋石的消失並非單一原因。她指出，50歲以上的民眾普遍認識蛇紋石，因為那是早年最容易取得的大理石材料；但隨著大量進口石材湧入、白色石材成為室內市場流行色，綠色蛇紋石自然逐漸淡出。再加上許多年輕設計師雖聽過蛇紋石，但材料行常以「停產」回應，讓他們以為無法取得。「其實從來沒有停產，只是市場不主動推，大家就以為不存在。」她強調。
這些震撼與疑問在心裡堆疊，終於在2018年形成明確方向。隔年，她正式創立品牌「VERDE」。品牌名稱來自義大利文的「綠色」，不僅象徵蛇紋石的視覺語彙，也呼應她對台灣石材文化的期待——有一天，台灣石材能像義大利石材一樣獲得世界尊敬。她說：「大家聽到義大利石材就覺得很高級，我希望有一天，聽到台灣石材也能有這種感覺。」
給傳統石材一個新語言：當蛇紋石回到日常
因此，VERDE 不只是賣產品，而是透過設計、敘事與示範，把蛇紋石重新「轉譯」成人人都能理解的生活物件。從恐龍冰磚、發財樹、杯墊、收納盒、烤肉板、餐盤、擴香擺飾…，VERDE 的每個產品都是以「回到生活」的方式介入，讓石材不再只是建築材料，而是可以被觸摸、使用、欣賞的日常物件。
小巧的蛇紋石恐龍，正是品牌的第一件作品，「第一個產品，沒有想什麼商業邏輯、成本或獲利，就是想做一個自己喜歡的東西。」她笑著回憶。沒想到這件帶有紀念性質的創作，反而成為吸引市場注意的爆點，「大家以為大理石一定很剛硬，但看到恐龍時會發現，原來蛇紋石可以這麼可愛、這麼有溫度。」
從這個「隨心」的開端，VERDE的產品線逐漸成形。早期資源有限，她選擇以「平面」商品為主——托盤、盤皿等。「蛇紋石的結晶很複雜，每一片切面都長得不一樣，要有一定面積才能看出它真正的紋路。」她解釋，蛇紋石的美，在於同一塊石頭切下來的板材也能呈現完全不同的姿態，而這種差異性，是人工石材永遠無法複製的。
隨著經驗累積與資金到位，VERDE開始挑戰更特殊也更高難度的作品，包括與設計師合作的聯名系列，以及她口中「最困難的產品」——蛇紋石烤肉盤。「烤肉盤是一體成型，兩面都要加工。雕刻機雕完後，還要手工拋光、研磨。」她補充，「它的細節非常多，像側邊為了導油還得做出弧面造型，每一個都很吃技術。」
蛇紋石加工的困難，源自它本身的「脆弱」。石材在切割與研磨的每一次震動中都會變得更鬆，最後打磨或開孔時，稍一用力便可能裂成碎片。她形容初期的挫折很深，「外行人會覺得『打個孔而已，有什麼難的』，但你可能打了這個孔，這塊石頭就裂掉了。」
除了技術挑戰，市場教育同樣艱難。「大家會質疑：這麼小的東西，為什麼要賣這個價？」她說，「但其實小或大，加工工序完全一樣。」為了說服市場，她不只要推廣品牌，更要推廣材料本身。
這份推廣並非空想，而是深植於她六年來堅持的品牌核心──「不是賣風格，而是讓蛇紋石自己說話」。她從不在商品上添加過多結構或複合材質，反而刻意保持簡潔，讓紋理與質地成為主角。
一般消費者對蛇紋石的刻板印象深受上一代影響。對許多人來說，它是阿公阿嬤家深綠色、雕龍雕鳳的大理石地板；對設計產業而言，它則是被潮流淹沒、幾乎退出市場的材料。但張芷毓想打破的正是這層偏見。「一旦你認為它是上一代的東西，就不會再主動接觸它。」她希望以乾淨、簡約的造型語彙，重新證明蛇紋石能融入當代生活風格，不只是回憶，也是現在式。
創業六年來，她也不斷在「美感、實用、加工現實與成本」之間找平衡。她坦言：「我目前好像還沒有心中『理想的蛇紋石樣子』。但每做出一個新產品，就會發現蛇紋石原來可以有這種呈現方式。」這份探索精神，也讓 VERDE的產品既不受傳統侷限，也不被設計脈絡框牢。
「以前我對地方文化轉譯的理解比較像外部觀察者，但真正進入產業後才知道，沒有產能、沒有商業基礎，再多故事也無法永續。」
在環境與創新之間，找到屬於台灣的石材道路
然而，她並不把VERDE當成單純的商業品牌，而是一個「讓蛇紋石說故事的平台」。她分享一個令她印象深刻的國際顧客案例：「有一對荷蘭客人來台灣旅遊，在台灣決定要訂婚。他們買了我們的商品後，又問可不可以把蛇紋石運到荷蘭，因為他們想把新家的檯面做成台灣的石頭。」她說，「他們覺得那是把台灣的一小部分帶回去，我聽了真的很感動。」
VERDE 的海外推展並非偶然。近年品牌積極參加國外展覽，尤其在日本已有合作管道，產品多次受邀在當地販售。不少外國旅客把VERDE的東西當作紀念品，它不只是一件商品，而是一段土地經過千萬年形成的痕跡。
未來，她希望蛇紋石能出現在更多不同場域，包括公共空間、博物館、美術館，甚至成為跨界裝置的一部分。「不同設計師看同一塊石頭會有完全不同的感覺，那是最讓我覺得好玩的地方。」
作為青年創業者，她同時必須面對更敏感的議題──礦場與環境的關係。對外界的疑慮，她並不迴避。「我們是合法的開採權，開採前總經理都會親自參加當地部落會議，向族人說明計畫內容，並取得同意才能進行。」她說明，這不只是法規程序，也是對地方的尊重。
至於環境規範，張芷毓也坦言：「現在環境法規非常嚴格，我們所有流程都必須符合地質評估、安全檢測與復育計畫。」她強調開採並非必然等於破壞，「負責任的開採是可能的，我們也會善用每一塊石頭，建材的邊料也會拿來做小物，讓資源不被浪費。」
給想做地方品牌的年輕人，她的建議是務實而溫柔的：「不要急。有些事情真的需要時間累積。」她認為，把地方文化做成產業，第一步其實是讓品牌能活下去。「一定要能賺錢，這不是做慈善。你要讓自己喜歡的事情成為工作，它才有辦法永續。」
第二個關鍵，是「不要忘記為什麼開始」。「在資金壓力下，很容易迷失，但只要把基礎顧好，其他就慢慢走。」她相信，只要方向清楚，品牌會逐漸變成你想看到的樣子。
如今的張芷毓，既在傳統礦業與新世代設計之間找到語言，也把蛇紋石從「老氣」重新轉譯為「當代、溫度、可觸摸的台灣」。她希望人們看到的，不只是石頭，而是來自花東的風景、時間，還有這塊土地最深的故事。
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 56
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 180
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 7
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 10
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 530
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 100
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 15
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 58
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 23 小時前 ・ 4