翻轉臺鐵舊宿舍 「彩虹藝鐵」園區開幕

記者古可絜／綜合報導

「彩虹藝鐵」園區位於枋寮火車站旁儲運路上，自車站步行3分鐘即可抵達，交通便捷且沿途可感受南國陽光與慢活氛圍。「彩虹藝鐵」園區前身為臺鐵舊宿舍，現在翻轉老舊宿舍風貌，結合藝術、人文與生活美學，整建後的18棟建物外觀以多種色彩設計，呈現奔放與活力之視覺風貌，並以「藝術共創、在地風味、慢活生活」為核心主題，打造南臺灣最具特色的文旅聚落，成為遊客注目的文化亮點。

園區進駐店家以在地青年與返鄉創業者為主，亦有嚮往南國的陽光與慢活節奏南漂的老闆，經營內容多元，涵蓋家常味牛肉麵到金牌龍膽石斑料理、創意手作古早味甜品湯圓、結合藝術與文青風的咖啡輕食、療癒的貓咪互動與文創生活、在地果農經營的農特產品，更有生產外銷等級的在地芒果；部分店家結合藝術展覽、文化展演、教育推廣、美感學習等模式，強調空間的多功能運用。

此外，園區亦規劃結合慢生活體驗的檜木香氛空間、瑜珈課程及藝術創作體驗。石雕創作藝術家黃瀅權喜歡以貓頭鷹、達摩、小沙彌、童年為題材，創作出充滿生命力的作品，使每一塊石頭都有它獨特的靈魂與故事，讓藝術成為園區重要亮點之一。

園區內另有「龍膽石斑故鄉」稱號的新龍社區，以食魚教育與農村再生為主題，透過產學合作將廢棄的龍膽石斑魚鱗片提煉萃取製成「龍之美」膠原蛋白保養品，展現地方產業與永續發展並行的成果。

為提升整體遊憩體驗，區域內特別規劃多座裝置藝術及5隻彩繪蝸牛，提供遊客拍照打卡，多家店家推出限定優惠，包括打卡贈禮與評論回饋，邀請民眾前往走訪，在美食、藝術與慢活氛圍中，感受老屋新生與地方情感交織出的全新魅力。

「彩虹藝鐵」園區位於枋寮火車站旁儲運路上，自車站步行3分鐘即可抵達，交通便捷且沿途可感受南國陽光與慢活氛圍。（臺鐵提供）

「彩虹藝鐵」園區前身為臺鐵舊宿舍，現在翻轉老舊宿舍風貌。（臺鐵提供）

園區進駐店家以在地青年與返鄉創業者為主，亦有嚮往南國的陽光與慢活節奏南漂的老闆，經營內容多元。（臺鐵提供）

園區亦規劃結合慢生活體驗的檜木香氛空間、瑜珈課程及藝術創作體驗。（臺鐵提供）

整建後的18棟建物外觀以多種色彩設計，呈現奔放與活力之視覺風貌。（臺鐵提供）