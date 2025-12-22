[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

國立陽明交通大學(下稱陽明交大)今天與苗栗縣政府簽署合作協議，宣布將於後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，預計於115年動工，117年完工並正式招生，後續也規劃再設置一家中型醫院。縣長鍾東錦表示，以陽明交大在台灣教育領域的地位，一定可以讓苗栗的教育翻轉，加上陽明醫院是醫學中心，若順利在苗栗蓋醫院，可以照顧更多縣民身體健康，造福鄉親。

翻轉苗栗縣教育藍圖 陽明交大確定設立後龍苗栗校區。 （圖／截取苗栗縣政府官網）

縣長鍾東錦率縣府教育處長葉芯慧等一級主管與陽明交大校長林奇宏、副校長陳永富的學校團隊，下午共同在縣府401會議室簽署合作協議，並一起攜手向縣民宣布這個好消息。立委陳超明、邱鎮軍、議長李文斌及議員們也到場分享喜悅，並見證苗栗教育與產業發展的新篇章。

苗栗縣政府與陽明交大共同推動校區建設，縣府將提供後龍鎮龍富段土地（面積約3.35公頃），無償撥用給陽明交大，同時協助取得教育部籌設許可，並因應大矽谷計畫，推動跨領域研究、科技人才培育及產學共創基地。

縣府教育處指出，本案總投資金額約新臺幣3.1億元，由縣府出資整地與公共設施，校區核心建築「知行學院」將興建地上四層樓。此外，陽明交大將投入約新臺幣7,000萬元，添購教學設備與體育設施等，提供師生完善的學習與運動環境。

教育處表示，苗栗校區預計於115年啟動工程，117年完成竣工驗收並正式招生。校區設立不僅提升教育資源，更是地方產業創新的引擎。

縣府與陽明交大將共同打造大矽谷計畫產業聚落，吸引半導體、生醫、AI等高科技企業進駐，促進產業鏈結與技術轉移，創造高薪就業機會，帶動人口回流與青年留才，並活化地方經濟，提升苗栗在國家戰略產業中的競爭力。

