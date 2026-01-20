翻轉軌道經濟 「西門地下市」策展型零售正式啟動

▲新想執行長周上閔(左六），與貴賓、合作廠商合影。

集結國際IP與潮流文化 重塑西門站商業新價值

【 記者 丁倩／台北 報導】看準每日進出西門捷運站約13萬人次的龐大人流與軌道經濟潛力，新想DayDreamer 今（20）日在台北市西門町地下街舉辦記者會，正式宣布「UNDEAD｜西門地下市」開幕，宣告西門地下空間從傳統通道型商場，轉型為結合動漫、二次元、潮流文化與K-POP的策展型零售新地標，為西門站商業價值注入全新動能。

記者會由電豹女舞團帶來勁歌熱舞揭開序幕，現場氣氛熱烈。台北市長蔣萬安雖因行程因素未能親臨現場，仍透過影片表達祝福。他表示，西門町是一個充滿活力與多元文化的地方，一座城市的吸引力不只來自高樓大廈，更在於是否能為舊有空間找到新生命。

廣告 廣告

蔣萬安指出，這次在市府相關單位協力下，讓過去較為老舊的西門町地下街重生，轉化為一處明亮、新穎，兼具潮流感與藝術氛圍的城市新地標。他強調，這不只是空間的改造，更是市府團隊的決心，希望讓台北每一個角落都能重新發光；透過融合街頭文化、在地特色與年輕世代喜愛的動漫元素，讓文化成為潮流，打造獨一無二的城市體驗。未來市府也將持續投入資源，在保留歷史底蘊的同時推動創新，讓台北成為更具魅力、令人嚮往的城市。

▲新想執行長周上閔表示，「西門地下市」以策展型零售模式，引進國際IP，為西門站地下空間注入全新活力。

長期關注地方發展的中正區光復里里長王麗美也到場分享心路歷程。她表示，這是她擔任里長12年來最開心的一天，非常歡迎動漫與潮流文化進駐西門地下街，讓此處成為六大商圈中別具特色的「地下世界」。她回憶，為爭取地下街升降梯工程，歷經三、四年奔走與多次會勘，面對管線複雜與經費龐大等困難，仍堅持溝通協調，最終促成工程完成，讓行動不便者與更多市民都能順利進入地下街，共享城市進步的成果。

「西門地下市」最大特色，在於跳脫傳統櫃位招商模式，改以策展型思維引進國際指標IP，將原本的交通節點轉化為IP內容與粉絲文化的轉運站，成功解決傳統商場坪效與人流黏著度不足的問題。

新想DayDreamer 執行長周上閔表示，台灣不缺百貨公司，但缺少一個能讓年輕世代產生歸屬感的風格聚落。「西門地下市」的核心價值，在於填補這塊市場空白，並以每月搭配新番動畫或偶像回歸的策展邏輯，持續創造回訪誘因，重新定義西門站的商業價值。

▲「西門地下市」即日起正式營運，開幕期間各品牌將陸續推出限定優惠與特色活動，吃喝玩樂購，護照蓋章的方式，吸引民眾前往體驗！

首波營運即匯聚多家國際與在地指標夥伴，包括與日本動漫零售龍頭 animate（安利美特）合作設立 animate 西門站 POP-UP SHOP，每月輪替超人氣IP企劃；FANFANS（粉粉）打造全台首間旗艦策展店，完整還原IP經典場景；專注韓流文化的 FANME 也同步進駐，販售K-POP專輯與官方周邊，回應Z世代對偶像應援的高度需求。

沉浸式體驗方面，場內導入《火影忍者》官方授權的「一樂拉麵」，重現動漫經典場景，並結合「GaaCha 扭蛋奶茶」與「拼圖總動員」，讓消費者在體驗中探索場域，打造充滿驚喜的風格旅程；同時引進「星宇文創」文創選物，以及創新的「1bo.美妝販賣機」，展現「西門地下市」作為新零售實驗場的多元彈性。

記者會現場貴賓雲集，展現跨界整合能量，包括 SHOPLINE 台灣總經理葉力維、心行成投資有限公司執行長賴韋綸、DNP 董事杜仁銓，以及中華路影音電器街促進會理事長黃意婷等產業與地方代表到場支持；參與場域營運與內容策展的品牌夥伴，如美趣科技負責人楊永茂、星宇文創負責人賴星宇，也共同見證西門地下街轉型的重要時刻。

新想DayDreamer 亦宣布，預計於2月上旬率先在「西門地下市」試行「數位市民系統APP」，跳脫傳統集點模式，透過精準內容推播，讓粉絲即時掌握K-POP、二次元與潮流文化最新資訊，並以消費數據取得限定活動優先權，逐步建構具「風格認同感」的數位消費生態圈。

展望未來，新想DayDreamer 將「西門地下市」視為集團邁向國際的重要展示案例，計畫複製策展型零售與IP多角化經營模式至海外市場。周上閔強調，IP是跨越文化與地域的共同語言，不僅要把世界帶進台灣，也要將台灣推向世界，讓「西門地下市」成為台灣輸出城市級商業解決方案與文化軟實力的代表！（照片主辦單位提供）