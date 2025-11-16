翻轉逆境點亮希望 葛瑪蘭文化基金會照亮宜蘭學子未來
由葛瑪蘭汽車客運捐助成立的「葛瑪蘭文化基金會」，自民國99年起以實際行動展現企業社會責任，透過獎助學金支持宜蘭青年追夢。多年來秉持回饋家鄉理念，基金會已發出獎助學金660萬元、受惠人次達968人，成為宜蘭學子逆風前行的重要力量。
今年「宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮」15日在羅東高中舉行。今年共有52名設籍宜蘭的大專院校及高中職學生獲獎，每位同學皆以堅毅與善良，展現「真、善、美」的教育價值。
獲獎者之一、國立東華大學莊詠婷同學，自幼罹患小腦髓母細胞瘤，歷經漫長抗癌旅程，卻始終以樂觀態度面對生命挑戰。她不但積極參與志工服務，更將本次獲得的2萬元獎學金全額捐出醫療公益；她已錄取心儀的特殊教育學系，立志成為特教老師，用自身生命歷程陪伴更多慢飛天使走出陰霾，將愛持續傳遞。
國立臺北教育大學林亭萓同學，在單親家庭中由身障父親獨力撫養，克服環境困難，以堅韌與努力在學業與語文競賽中屢創佳績。她去年獲基金會特優獎，今年更榮獲「2025年總統教育獎」，並期望未來成為諮商心理師，幫助更多需要支持的人走向更亮麗的人生。
葛瑪蘭文化基金會說他們不僅照顧學生，更推動在地善循環。葛瑪蘭汽車客運每年於各轉運站舉辦愛心義賣，今年與心路基金會合作，販售心智障礙青年手作香皂，募集善款全數捐助宜蘭弱勢家庭。同時，更於客運車上播放優秀學生故事，引發各界共鳴，吸引太暘生物科技、桂昌營造工程等企業及許多善心人士加入捐助行列，協力支持十所高中職學生的營養午餐與獎助學金。（梁國榮報導）
