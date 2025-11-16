翻轉逆境點亮希望 葛瑪蘭照亮宜蘭學子

葛瑪蘭基金會感謝所有愛心企業一起參與 。（葛瑪蘭文化基金會提供）

記者張正量／宜蘭報導

由企業捐助成立的「葛瑪蘭文化基金會」自民國九十九年起投入獎助學金，秉持深耕宜蘭、回饋家鄉的理念，至今已提供六佰六十萬元、嘉惠九佰六十八名宜蘭地區學子，成為青年追夢的重要後盾。一一四年度「宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮」十五下午在國立羅東高中演藝廳舉行，今年共有五十二名優秀學生脫穎而出，在逆境中展現堅毅與善良力量。

今年最受矚目的是兩位勵志典範。國立東華大學莊詠婷幼年罹患腦部腫瘤，歷經抗癌仍以樂觀進取面對生命，並將二萬元獎學金全數捐出投入公益，期盼成為特教老師，陪伴慢飛天使展翼高飛。國立臺北教育大學林亭萓成長於單親家庭，由身障父親撫養，憑毅力克服困境，今年榮獲「2025總統教育獎」，立志成為諮商心理師回饋社會。

葛瑪蘭文化基金會更推動善循環，每年於轉運站舉辦愛心義賣，今年攜手心路基金會販售手工皂，善款全數用於弱勢家庭與學生營養午餐。同時播放學生感動故事，帶動企業與民眾共同加入，包括太暘生物科技、桂昌營造等持續捐助。有位企業主雖因關稅衝擊面臨鉅額虧損，仍以個人名義捐款，他說：「我們會努力，明年再一起。」溫暖力量持續擴散，讓愛在宜蘭生生不息。