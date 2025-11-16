翻轉逆境 點亮希望 葛瑪蘭照亮宜蘭學子
▲「宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮」，頒贈宜蘭地區高中職校學生的營養午餐。（圖：葛瑪蘭文化基金會提供）
由葛瑪蘭汽車客運捐助成立的「葛瑪蘭文化基金會」於十一月十五日下午二時在國立羅東高中演藝廳舉辦一一四年度「宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮」，今年共有五十二位設籍宜蘭縣的大專院校及高中職學生脫穎而出，他們逆風飛翔的奮鬥故事，強烈展現了在逆境中不向命運低頭的「真善美」教育價值。尤其引人注目的是兩位同學勵志典範：國立東華大學莊詠婷同學與國立臺北教育大學林亭萓同學。縣府教育處代理處長陳金奇、葛瑪蘭文化基金會董事長陳世圯共同主持頒獎。
現今社會詐騙案頻傳、年輕人價值觀面臨挑戰之際，由葛瑪蘭汽車客運捐助成立的「葛瑪蘭文化基金會」展現了堅定的社會責任，自民國九十九年起即透過教育獎助的力量，為年輕世代樹立正向典範。秉持回饋宜蘭在地的初衷，迄今已累計發出獎助學金新台幣660萬元，嘉惠宜蘭地區學子九六八人，成為宜蘭青年追逐夢想的堅實後盾。
幫助別人也讓自己獲得更多福報，葛瑪蘭文化基金會不僅是學子的支持者，更是宜蘭在地善循環的推動者。葛瑪蘭汽車客運發揮企業的社會責任與影響力，每年在各轉運站舉辦愛心義賣，今年度攜手心路基金會，義賣心智障礙青年製作的手工皂，集結員工與乘客的愛心，將善款全數捐給宜蘭地區弱勢家庭。另外透過客運車上的螢幕播放優秀學生的感動故事，引起了各界善心人士的共鳴與響應。太暘生物科技股份有限公司、桂昌營造工程股份有限公司等多家企業及個人名義持續加入愛心捐款行列，共同協助宜蘭地區十所高中職校學生的營養午餐及優秀學生獎助學金。葛瑪蘭汽車客運以企業帶頭的力量，不僅讓更多資源精準投入教育扶助，更讓「愛與感恩」形成一股正向力量的漣漪，傳遞溫暖能量，陪伴學子們在關愛與祝福中持續茁壯成長。
國立東華大學莊詠婷同學，自小罹患小腦髓母細胞瘤，歷經艱辛抗癌，她以樂觀進取的態度面對人生，力求上進，並將這份苦難體悟轉化為大愛，積極投入志工服務。莊詠婷同學甚至將自己獲頒的兩萬元獎學金全數捐出用於醫療公益，並如願考上自己喜歡的特殊教育學系立志成為特教老師，期盼透過個人生命的淬鍊經歷轉化為教育力量，陪伴更多特殊慢飛的孩子走出生命的陰霾，讓愛不斷延續。
國立臺北教育大學林亭萓同學 繼去年榮獲葛瑪蘭文化基金會特優獎後，今年度再創個人高峰，榮獲「二O二五年總統教育獎」。林亭萓同學成長於單親家庭，由身障父親辛勤撫養，憑藉堅忍毅力克服困境。林亭萓同學在校成績斐然，更在全國語文競賽中屢獲佳績。有感於城鄉教育資源的差距，林亭萱同學期許未來能成為諮商心理師，以自身力量去幫助更多生活不易的人，為他們開創絢爛的未來。
其他人也在看
葛瑪蘭照亮宜蘭學子
由葛瑪蘭汽車客運捐助成立的「葛瑪蘭文化基金會」於十一月十五日下午二時在國立羅東高中演藝廳舉辦一一四年度「宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮」，今年共有五十二位設籍宜蘭縣的大專院校及高中職學生脫穎而出，他們逆風飛翔的奮鬥故事，強烈展現了在逆境中不向命運低頭的「真善美」教育價值。尤其引人注目的是兩位同學勵志典範：國立東華大學莊詠婷同學與國立臺北教育大學林亭萓同學。縣府教育處代理處長陳金奇、葛瑪蘭文化基金會董事長陳世圯共同主持頒獎。現今社會詐騙案頻傳、年輕人價值觀面臨挑戰之際，由葛瑪蘭汽車客運捐助成立的「葛瑪蘭文化基金會」展現了堅定的社會責任，自民國九十九年起即透過教育獎助的力量，為年輕世代樹立正向典範。秉持回饋宜蘭在地的初衷，迄今已累計發出獎助學金新台幣六六○萬元 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
莊詠婷艱辛抗癌 樂觀進取盼成特教老師
（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）國立東華大學學生莊詠婷從小艱辛抗癌，但她以樂觀態度面對人生，力求上進，還曾把獎學金捐出用於醫療公益，立志之後成為特教老師，今天獲葛瑪蘭文化基金會獎助學金。中央社 ・ 1 天前
遊覽車轉型交通車 上國道免通行費估年底前實施
（中央社記者黃巧雯台北16日電）為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者專注經營交通車，交通部預告修法，未來專辦經營交通車的遊覽車，上國道可免收通行費，預計年底前實施。中央社 ・ 19 小時前
歪腦筋動超快！龍山寺旁擺攤買個資 萬華警逮幕後主嫌揭動機
宜蘭縣1名黃姓男子，本月2日帶著4名小弟，一同前往台北市龍山寺旁擺攤，民眾只要提供雙證件，即可領取1000元，隔天黃男被約談到案；警方深入追查後發現，李男才是幕後主嫌，他為了某柏青哥店的會員獎勵，找了當兵同袍黃男協助購買個資，結果2人均被依違反個資法罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
賴清德出席北市宜蘭縣同鄉會 懇請力挺林國漳參選縣長
台北市宜蘭縣同鄉會今（11/15）天召開第20屆第2次會員大會，總統賴清德受邀出席，他在致詞時表示，自己跟宜蘭特別有緣，因為踏入政壇初期就是為陳定南前縣長助選，一步一步追隨民主前輩的腳步，一路走到現在，內心充滿感謝。賴清德說，希望大家一定要選出一個專業、操守好、有能力，又疼惜宜蘭的縣長，大家要力挺民進黨推薦的宜蘭縣長參選人林國漳。太報 ・ 1 天前
Super Junior嗨唱大巨蛋第3日 北捷：視人潮加發列車
韓團Super Junior一連三天在台北大巨蛋舉行演唱會，今（16）日為最終場，加上附近百貨週年慶等活動，預期將帶來大量人流，台北捷運表示會視人潮狀況，機動加發列車。週五（14日）在Super Ju台視新聞網 ・ 18 小時前
教育部推大學電費分9等級補助 明年起依節電成效獎勵
為因應支持公私立大學電費的預算壓力，教育部擬推「電費分級補助方案」，以學校規模及用電情況分成9個等級，並依節電成效給予獎勵或追回補助款，規劃從明年開始實施獎勵制度，後年再進一步往獎勵與追回款項方向並行推進，以促進校園能源使用及管理效率，邁向永續校園。自由時報 ・ 17 小時前
宜蘭永春里土石流「胸口深」！ 國軍、啟德連4天搶救
鳳凰颱風帶來暴雨重創蘇澳永春里，野溪暴漲在11日上午引發土石流，居民家園被土石推入、堆至半層樓高。國軍與啟德機械起重工程團隊投入搶救至今已是第4天，外圍土石今（16日）大致清理完成，整體作業預計明日能告一段落。中時新聞網 ・ 18 小時前
漁翁島燈塔界碑漆上白漆惹眾怒 航港局：油漆為古蹟保存方式之一
去年漁翁島燈塔進行塔身構件整修作業，今年6月才修復全面開放。卻有人發現2塊「閩海關界」，被工程單位以白漆覆蓋，讓古蹟蒙塵。主管的航港局表示，因關界碑為燈塔圍牆的一部分，為避免風化海鹽侵蝕，油漆為古蹟保存方式之一，每年例行的燈塔圍牆油漆作業時，關界碑亦同時上漆，並於油漆作業完成後，再行將界碑文字描繪上自由時報 ・ 17 小時前
2.2億元活化百年糖廠倉庫 縣府邀藝術家製作大型藝術作品
雲林縣政府前年接管北港糖廠24座倉庫群，分階段辦理修復及活化空間再利用計畫，並推動轉型為「北港1911好庫文化園區」，希望打造雲林版「駁二特區」，目前已有8倉庫進行修復，為讓百年歷史的北港糖廠迎來全新風貌，文觀處邀請藝術家楊士毅以玻璃製作大型藝術作品《光之祥雲》。文觀處表示，期盼藉公共藝術活化場域，自由時報 ・ 15 小時前
彰化毒雞蛋賣到台中蛋行 民眾到蛋行想退貨撲空
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現本月9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，今天...聯合新聞網 ・ 17 小時前
從好慘到駕輕就熟！「蝸牛」女為健康單車環騎台北 2年近4萬公里
自行車友張桂芳自2023年起，參加台北市工務局水利工程處籌辦的「環騎台北」，挑戰騎乘單趟66公里，2年下來累積600餘趟，換算至少3萬9000多公里，自謙與其他男性車友相比，沒那麼厲害，「我騎得很慢，綽號蝸牛小小。」但相信勤能補拙，從第一趟騎到心悸，路都走不穩，「當時真的滿悽慘的」，一次又一次練習，自由時報 ・ 15 小時前
1年做13科醮！吳政憲籙士燈牆紀錄「人生百醮」目標
延陵道壇第6代掌門人吳政憲道長創建「庚玄閣」，其中以籙士燈佈置成「人生百醮牆」格外引人注目。吳政憲說，每位道長做科醮都會留下籙士燈作紀念，象徵人生歷練，迄今累積10幾、20年我們將迎來百場紀錄。人生百醮是一般道長不敢奢求的目標，吳政憲離達標只剩幾步之遙。他說，每科建醮都不簡單，同一間廟宇建醮間隔少則自由時報 ・ 19 小時前
慈濟人醫台東義診 牙醫診治「難以啟齒」病人10年
有一種愛，是醫者跨越地理的遙遠；有一份承諾，是十年如一日的堅守不渝...TCnews慈善新聞網 ・ 17 小時前
教育部推動金融基礎教育 12 縣市展現多元課程亮點
為促進金融基礎教育深植校園，教育部國教署與金管會自民國98年起合力推動「金融基礎教育推廣合作計畫」，持續辦理「高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」，支持各縣市結合國教地方輔導團及推廣學校國立教育廣播電台 ・ 19 小時前
近7旬郭宗正「 醫、藝並進」水彩創作 台南展至11/30
郭綜合醫院總裁、醫師畫家郭宗正懸壺濟世，多年來也畫出令人賞心悅目的畫作，近日在台南市文化中心文物陳列館1樓展出42幅水彩創作畫，有人物與風景畫兩大類，即日起展到11月30日。68歲的他透露25年來累積創作的畫作逾千幅，他計劃在70歲時舉行回顧展，與社會大眾共享心靈美學。自由時報 ・ 15 小時前
教育部研擬分級補助大專電費 節電差將追回補助
（中央社記者許秩維台北16日電）教育部研擬大專校院電費分級補助，依學校屬性及用電規模補助，並依節電成果給予不同獎勵或追回部分補助款，規劃115年試辦，先採「僅獎勵、不追回」方式。中央社 ・ 22 小時前
台大大氣系"300份雞排祭品文"爽約! 5百多人被放鴿子
生活中心／綜合報導鳳凰颱風影響台灣前，一名自稱台大大氣系學生，到匿名黑特版，發祭品文，說台北市一定至少會放兩天假，結果蔣萬安一天都不給，大翻車後，該名網友疑似又發文，強調會兌現承諾，周日中午要發雞排。吸引五百多人到場朝聖，沒想到時間一到，事主完全沒現身。讓第一名6點就來排隊的民眾，好生氣。繞著傅鐘，隊伍圍了整整一圈，折彎後再沿分隔島，繞一圈，還不見排尾。椰林大道人行道，排出長長人龍，從隊伍頭開始走，得花2分44秒，才能到尾巴。台大校園大排長龍，就為免費的珍奶，和雞排。講萬安蔣不聽，颱風假一天都沒給，讓學生祭品文大翻車（圖／民視新聞）匿名黑特版，有自稱大氣系學生，賭鳳凰颱風影響期間，台北市至少會放兩天假。沒想到蔣萬安市長一天都不讓，祭品文大翻車。疑似該名學生，後續發文，願賭服輸，300份雞排，準備好，但求饒，飲料真的沒錢了！限量100份，周日中午12點，準時發放。排隊台大學生：「應該是一點半（就來），（當時）看起來就超過三百人了，所以就是排一個身體健康。」排隊台大學生：「到紅色旗子那邊就三百個人，後面都沒有大家的事情囉。」隊伍最長時，約有5-600人在排隊。就算超過300份限額，民眾還是不放棄，繼續跟著排！而隊伍頭這位，更是清晨六點就來到現場，只是正午一到，事主卻遲遲，沒現身。直接去買珍奶跟雞排，坐在傅鐘底下，大快朵頤（圖／民視新聞）排隊民眾：「有一點失望，我還滿閒的，所以我會在這邊等。」排隊民眾：「八點半就很早到了，但是現在我們等了快三個多小時了，心情就是有點躁，會想繼續等下去，相信他一下給他一個面子。」排都排了，那就在等一下吧！但路過民眾，看不下去，帶來最新消息。路過民眾：「（附近雞排店）今天沒有接到，任何一筆超過50份以上的訂單，都沒有。」雖說好心人沿路勸告大家回去吧，但直到下午一點，仍有部分民眾不願離去。繼續守在傅鐘前。不過也有人，嘲諷值開到最高，直接去買珍奶跟雞排，坐在傅鐘底下，大快朵頤。整場祭品文風波，就像大型社會實驗，受害最深的，還是台大大氣系。聲源：台大學生會長陳柏承：「一開始就是匿名平台的發文啦，應該大家也都是鼓譟，不是一個大家很希望看到的狀態。」大氣系放鴿子，地理系有92年入學學長，霸氣出錢請300份飲料，週一12點，直接到北車飲料店領，店家也在底下留言系金ㄟ，台大校方則呼籲，理性辨明網路訊息，盼為這場紛爭，畫下句點。原文出處：台大大氣系"300份雞排祭品文"爽約! 5百多人被放鴿子 更多民視新聞報導台大生預測颱風假失準履約發雞排 男怒留「帶槍掃射你們這群乞丐」遭逮館長爭議延燒！王浩宇喊「這3人」土城相聚發雞排 網友紛紛留言加碼人呢？台大大氣系網友預測失準「承諾發300份雞排」 時間已到不見蹤影民視影音 ・ 15 小時前
2025國家地理雜誌野生動物路跑登場 5千跑者齊聚十三行為大冠鷲而跑！
2025國家地理雜誌野生動物路跑16日在新北十三行博物館登場，逾五千名跑者以「大冠鷲」為主題，沿八里左岸以行動支持淺山生態與野生動物保育。活動結合考古遺址、人文景觀與環境教育，讓路跑成為串連文化、運動與永續的公民參與。現場也透過各式互動攤位，將環境教育融入日常，形成充滿活力的保育行動場域。自由時報 ・ 15 小時前
台大生颱風假祭品文「發300份雞排」！ 民眾清晨衝排隊｜#鏡新聞
日前鳳凰颱風來襲，一名自稱台大大氣系的學生在臉書粉專匿名PO出祭品文，預測台北市會連放兩天颱風假，結果很明顯失準了。他承諾今天(11/16)中午要在台大校園發放300份雞排，許多民眾一早就到現場排隊，但一直到中午12點都等不到人去發雞排。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前