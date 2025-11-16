翻轉逆境 點亮希望 葛瑪蘭照亮宜蘭學子

「宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮」，頒贈宜蘭地區高中職校學生的營養午餐。（圖：葛瑪蘭文化基金會提供）

由葛瑪蘭汽車客運捐助成立的「葛瑪蘭文化基金會」於十一月十五日下午二時在國立羅東高中演藝廳舉辦一一四年度「宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮」，今年共有五十二位設籍宜蘭縣的大專院校及高中職學生脫穎而出，他們逆風飛翔的奮鬥故事，強烈展現了在逆境中不向命運低頭的「真善美」教育價值。尤其引人注目的是兩位同學勵志典範：國立東華大學莊詠婷同學與國立臺北教育大學林亭萓同學。縣府教育處代理處長陳金奇、葛瑪蘭文化基金會董事長陳世圯共同主持頒獎。

現今社會詐騙案頻傳、年輕人價值觀面臨挑戰之際，由葛瑪蘭汽車客運捐助成立的「葛瑪蘭文化基金會」展現了堅定的社會責任，自民國九十九年起即透過教育獎助的力量，為年輕世代樹立正向典範。秉持回饋宜蘭在地的初衷，迄今已累計發出獎助學金新台幣660萬元，嘉惠宜蘭地區學子九六八人，成為宜蘭青年追逐夢想的堅實後盾。

幫助別人也讓自己獲得更多福報，葛瑪蘭文化基金會不僅是學子的支持者，更是宜蘭在地善循環的推動者。葛瑪蘭汽車客運發揮企業的社會責任與影響力，每年在各轉運站舉辦愛心義賣，今年度攜手心路基金會，義賣心智障礙青年製作的手工皂，集結員工與乘客的愛心，將善款全數捐給宜蘭地區弱勢家庭。另外透過客運車上的螢幕播放優秀學生的感動故事，引起了各界善心人士的共鳴與響應。太暘生物科技股份有限公司、桂昌營造工程股份有限公司等多家企業及個人名義持續加入愛心捐款行列，共同協助宜蘭地區十所高中職校學生的營養午餐及優秀學生獎助學金。葛瑪蘭汽車客運以企業帶頭的力量，不僅讓更多資源精準投入教育扶助，更讓「愛與感恩」形成一股正向力量的漣漪，傳遞溫暖能量，陪伴學子們在關愛與祝福中持續茁壯成長。

國立東華大學莊詠婷同學，自小罹患小腦髓母細胞瘤，歷經艱辛抗癌，她以樂觀進取的態度面對人生，力求上進，並將這份苦難體悟轉化為大愛，積極投入志工服務。莊詠婷同學甚至將自己獲頒的兩萬元獎學金全數捐出用於醫療公益，並如願考上自己喜歡的特殊教育學系立志成為特教老師，期盼透過個人生命的淬鍊經歷轉化為教育力量，陪伴更多特殊慢飛的孩子走出生命的陰霾，讓愛不斷延續。

國立臺北教育大學林亭萓同學 繼去年榮獲葛瑪蘭文化基金會特優獎後，今年度再創個人高峰，榮獲「二O二五年總統教育獎」。林亭萓同學成長於單親家庭，由身障父親辛勤撫養，憑藉堅忍毅力克服困境。林亭萓同學在校成績斐然，更在全國語文競賽中屢獲佳績。有感於城鄉教育資源的差距，林亭萱同學期許未來能成為諮商心理師，以自身力量去幫助更多生活不易的人，為他們開創絢爛的未來。