翻轉鄉下孩子的未來 臺東池上國中5A三傑樹立新榜樣

(左起)學生何丰升、王晟禎與謝心瑜合影。

臺東縣池上國中在115年國中教育會考中大放異彩，學生王晟禎、謝心瑜與何丰升三位同學皆以優異的實力拿下「5A」的頂尖成績。這份榮耀除了歸功於學校用心安排的夜間自習與假日陪讀，更離不開學子們的自我要求，他們不僅在學業上表現亮眼，對於自身的讀書策略與未來的人生藍圖，也都有著獨到且清晰的見解。

王晟禎同學因為了解自己「在家容易偷懶」的性格，所以他選擇將讀書的專注力完全集中在學校，會善用下課和午休時間念書、寫習題，藉此確保回家後能徹底放鬆，毫無壓力地做自己想做的事。展望未來，他高中的目標是理組，而大學則希望往資訊工程領域邁進，並期盼未來若有能力，能透過捐款或設立獎學金的方式回饋母校、扶持學弟妹升學，好讓池上國中近幾年剛興起的良好讀書與競爭風氣得以延續，幫助更多鄉下孩子透過教育翻轉未來。

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為了自我肯定，謝心瑜同學早早就設立了「考取5A」的明確目標。在學習上，她展現出極高的自律精神，平日補習回家後，都會嚴格執行自己排定的讀書進度表；假日則集中在白天讀書，特意保留晚上的放鬆時間。她堅信「不努力一定不會成功、也不會有好結果」，期許未來的自己面對困難絕不輕言放棄，並努力成為一個兼具實力與「責任感」的人。

何丰升同學在七、八年級時，將多數時間投入於體育團隊，直到九年級面對升學壓力，才將重心轉向課業，由於平日時間多半被訓練與作業佔據，因此他習慣將讀書進度集中在假日，將時間排滿進行「極限衝刺」。此外，他也十分熱愛池上優質的環境與濃厚的人情味，並堅定表示未來一定會回到家鄉生活，並盡己所能地為這塊土地付出。

這三位學子由衷感謝學校教師的用心栽培與一路陪伴，讓他們得以用最適合自己的讀書策略闖出佳績，不論是追求頂尖、邁向科技領域，還是嚮往平凡與回饋家鄉，他們都用自己的故事，為池上國中的學弟妹樹立了最佳的榜樣。