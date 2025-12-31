翻轉高齡老化新典範！「高齡社區健身房」推動「大腦活化」分級運動，重塑銀髮健康競爭力

【記者羅伯特/綜合報導】面對超高齡社會來臨，如何讓長者「活得老、活得好」成為關鍵課題。財團法人雙福社會福利慈善事業基金會攜手長期關注健康科技的葡萄王生技股份有限公司共同堅守的承諾。深耕社區，持續推動「銀在健康．享受人生延緩/活化高齡社區長者認知健身房計畫」。

2025年導入創新的「大腦活化」分級運動模式，將阻力訓練與認知刺激結合，成功打造出「運動即大腦處方」的社區實踐模式。年度成果顯示，參與長輩中超過五成認知功能提升、約七成體能表現顯著進步。透過年度運動會及成果發表會的舉辦，更讓長輩在競技與互動中，重塑社交網絡並肯定自我價值，展現活躍老化的最佳典範。

圖說：表揚積極參與訓練並展現卓越成果的長輩，讓平時累積的努力被正式肯定，強化成就感與自我價值，展現「運動自主、健康老化」的具體實踐成果。

運動即大腦處方：雙重任務訓練 精準預防失智

傳統高齡運動多著重於筋骨活動，高齡社區健身房強調「身心同步」。課程設計以神經科學為基礎，透過「肌力訓練」結合「認知刺激」的雙重任務（Dual-task）模式，要求長輩在進行肌力訓練的同時，執行動作記憶、反應訓練與專注力指令。

計畫團隊指出，這種訓練能有效促進大腦前額葉與感覺統合功能運作。年度數據證實，超過50%的參與長輩在認知功能測驗上表現提升，顯示科學化的訓練不僅強化肌力，更能提升注意力、反應速度與學習能力，為社區預防高齡失智提供了具體可行的解決方案。

圖說：透過活動展現長輩的平日訓練具體表現；透過同儕加油與團隊互動，強化成就感與參與感。

科學化分級管理：七成長輩肌力躍升 成效看得見

為確保高齡運動的安全性與精準度，本計畫導入「科學化分級管理制度」。依據長輩的體能檢測數據與認知狀況進行分級，量身打造專屬訓練策略，避免因強度過高造成受傷，或強度過低缺乏效果。

透過數據化管理與持續追蹤，成果斐然。年度評估結果顯示，約有70%的長輩在握力與小腿肌力等關鍵體能指標上出現顯著進步。計畫循序漸進的訓練安排，讓長者能在安全環境中穩定突破自我，也證明了分級制度在提升訓練效率上的卓越成效。

圖說：長輩們笑容滿面上台接受表揚，肯定持續參與運動與自我挑戰的努力

年度運動會：打造榮耀舞台 找回生命質變動能

除日常訓練外，計畫透過舉辦年度高齡運動會及成果發表會，為長輩打造具象徵意義的「榮耀舞台」，使平時累積的訓練成果得以被看見。長輩們將平日累積的訓練成果轉化為場上的競技表現，在團隊合作與彼此加油聲中，重新建立起深厚的人際關係與心理支持網絡。

年度盛事不僅提升長輩的運動動機，也降低了高齡者的孤獨感，更讓長輩在掌聲與獎勵中，實際感受到自身努力的價值，成功將運動轉化為連結生活、社區與自我實現的重要媒介，真正落實「銀在健康、享受人生」的計畫願景。