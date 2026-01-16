翻轉？李四川被他民調超車 卓冠廷爆白「1跡象」緊追藍？

論壇中心／董思旻報導

新北市長選舉戰況激烈，國民黨提名人選至今仍未決，卻傳出新北市副市長劉和然在藍營內部民調，已超越呼聲最高的台北市副市長李四川。民進黨新北市議員卓冠廷在《台灣最前線》節目分析，台北市議長戴錫欽自爆，李四川的民調被綠委蘇巧慧大幅拉近，所以不要認為劉和然完全沒有機會。

新北市長人選由誰出線，國民黨預備李四川和劉和然協調後，再與民眾黨整合。對比李四川仍未鬆口參選，傳劉和然正著手出書宣傳，趁提名前最後衝刺。對此，卓冠廷分析，新北市長侯友宜與里長對談的行程，都是帶著劉和然出現，似乎積極打組織戰，另外雖然外界不看好民眾黨主席黃國昌選市長，但從他近期正負面的曝光來看，也成功拉抬了民眾黨的支持度。

廣告 廣告

據卓冠廷了解，民眾黨在新北的政黨支持度，已經差國民黨不到10 %，因為藍營目前沒有母雞，還不確定李四川是否要選的情況下，造成有些中間選民轉向黃國昌。

原文出處：內幕！傳劉和然民調超車李四川 卓冠廷爆民眾黨在新北「1跡象」逼近藍？

更多民視新聞報導

李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死

培力青年迎接2026挑戰 蘇巧慧：盼跨世代攜手守護台灣民主

國民黨2026選舉現「交棒危機」？媒體人點「1縣市」麻煩

