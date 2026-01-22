「翻開第一頁」新書展 彰化縣立圖書館展出至2/28
【記者 廖美雅／彰化 報導】喜愛閱讀的民眾注意了，一年一度的新書盛事登場！彰化縣文化局即日起至2月28日於彰化縣立圖書館辦理「翻開第一頁」新書展。彰化縣長王惠美邀請民眾在新年之際，一起從閱讀出發，航向嶄新的知識與想像的奇幻旅程。
▲「翻開第一頁」新書展於彰化縣立圖書館展出至2/28。
此次新書展涵蓋文學、生活風格、親職教養、心理成長、藝術設計、自然科學等多元類型，同時網羅豐富的兒童與青少年新書，從色彩繽紛的繪本、充滿冒險精神的故事書，到啟發思考的知識型讀物，讓不同年齡層的讀者都能找到屬於自己的「第一頁」。從翻開第一頁開始，每一本新書都能帶您展開一段旅程。新書是等待被發現的入口，引導讀者放慢腳步，在書頁之間探索、對話與想像，重新感受閱讀帶來的驚喜與感動。
彰化文化局表示誠摯邀請愛書的朋友，趁著展期一同踏進圖書館，從翻開第一頁開始，讓一本書成為新年的美好祝福，在閱讀中累積知識、培養感受，也為生活開創更多溫度。本次新書展精選各類嶄新好書，陪伴讀者探索閱讀在不同人生階段帶來的故事。縣立圖書館為喜愛閱讀的您，獻上一場新書登場的盛宴，歡迎前來探索、借閱，感受閱讀從心裡出發的喜悅。（照片／記者廖美雅翻攝）
