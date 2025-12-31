翻閱新篇章，育成蕃薯藤餐廳再度與您相見

回顧民國102年，育成蕃薯藤以複合式經營模式正式開幕，結合餐廳、商店與會議空間，成為對外開放參訪、同時培訓身心障礙者的重要場域。透過第一線的顧客服務與實際工作歷程，庇護員工不僅學習技能，更一步步實現自我價值，讓社會看見身心障礙者的能力與潛力。

然而，因建築結構問題長期面臨淹水困擾，每逢大雨便須暫停營業。為徹底改善環境、守護庇護員工與顧客安全，育成蕃薯藤於113年忍痛暫別，啟動重建工程，歷經近兩年整修，終於在114年12月以嶄新面貌重新開幕。

廣告 廣告

乾淨明亮的用餐空間與認真準備的庇護夥伴

全新回歸的育成蕃薯藤餐廳，擁有更舒適寬敞的空間、美味的料理，以及庇護員工溫暖貼心的服務。試營運期間，不少老顧客回流支持，也迎來許多首次到訪的新朋友，給予珍貴回饋。面對忙碌的營運節奏，庇護員工們雖仍在學習中，卻在實作中不斷進步，用認真與投入累積每一個小小的成就。

自助吧多達超過50樣的餐點選擇，有機食材、少油烹飪減少負擔

育成蕃薯藤不僅是臺北市唯一結合自助式吃到飽餐廳與天然、有機商品販售的庇護工場，更是一個讓庇護員工與顧客共同成長的所在。

誠摯邀請舊朋友回來看看我們全新的模樣，也歡迎新朋友走進育成蕃薯藤，認識這群努力工作的庇護員工，一起感受這份溫柔而踏實的力量。

育成蕃薯藤餐廳資訊

地址：臺北市大安區建國南路一段181號

電話：02-27521785

線上訂位：https://reurl.cc/LQWvr3

FB：https://www.facebook.com/ycyam.ch

LINE ID:@yc27521785

商店營業時間：09:00~21:00 (無固定休，若有休息會公告)

餐廳營業時間：11:30~14:00 (午餐自助餐吃到飽688+1成服務費)

14:30~17:00 (精緻單點附飲料喝到飽 230元起+1成服務費)

此訊息由育成蕃薯藤餐廳提供