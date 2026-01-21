「耀動客家」點亮六堆文化 ２０２６屏東燈節客家燈區璀璨登場

屏東燈節位於內埔鄉的客家燈區將於一月二十三日開展，縣長周春米（中）及鄉長鍾慶鎮提前於二十一日晚間點燈，是全國最早點燈的燈區。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

２０２６屏東燈節將於一月二十三日至三月一日盛大展開，其中備受矚目的客家燈區再度於內埔鄉龍頸溪畔公園亮相，延續２０２５年展出獲得熱烈迴響與國際設計金獎肯定，今年將以「耀動客家」為主題，結合在地故事、世代記憶與創新光影藝術，再現六堆客家文化的多元樣貌與深厚底蘊。

屏東燈節客家燈區提前點燈，現場燈光燦爛，美景如畫。（記者鄭伯勝攝）

客家燈區以承載世代記憶的溪流意象為策展主軸，全區規劃十二組主題燈飾，巧妙融入客家竹藝、藍染、粄食及客家獅等文化符碼，透過光影詮釋客家族群與土地之間緊密而溫柔的連結，呈現日常生活中真摯動人的文化風景。

民眾步入燈區，首先映入眼簾的是「繽紛ＨＡＫＫＡ」，展現濃厚的人情味；接續「鳳祥瑞彩」燈組，以母親河守護族群的意象，串聯整體故事脈絡。主燈「蝶舞水光」則以壯麗瀑布光雕為視覺核心，搭配震撼聲光燈光秀，平日每小時、假日每半小時展演一次，在水氣與光影交織中，演繹源源不絕的生命力與文化能量。

屏東縣長周春米及內埔鄉長鍾慶二十一日晚間前往巡燈後表示，今年客家燈區持續以六堆客家元素與工藝美學為核心，展現客家文化歷久彌新的魅力，誠摯邀請全國民眾前來賞燈，共同感受客家文化在璀璨光影中綻放的榮耀時刻。活動期間每週六及春節連假也規劃有街頭藝人演出，客家金曲及親子互動表演、小丑氣球及魔術秀，為燈區增添歡樂節慶氛圍，相關活動資訊請至屏縣府客務處臉書粉絲專頁或官方網站查詢。