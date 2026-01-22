「耀動客家」點亮六堆文化 屏東燈節客家燈區璀璨登場 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】2026年屏東燈節將於1月23日盛大展開，其中位於內埔鄉龍頸溪畔公園的客家燈區備受矚目，今年以「耀動客家」為主題，結合在地故事、世代記憶與創新光影藝術，再現六堆客家文化的多元樣貌與深厚底蘊，21日晚間由縣長周春米搶先開箱，眾多鄉親湧入賞燈，紛紛拿出手機紀錄璀璨燈飾。

縣長周春米表示，屏東燈節客家燈區以承載世代記憶的溪流意象為策展主軸，全區規劃12組主題燈飾，巧妙融入客家竹藝、盤花、剪紙、花布、藍染、粄食及客家獅等文化符碼，透過光影詮釋客家族群與土地之間緊密而溫柔的連結，呈現日常生活中真摯動人的文化風景。

民眾步入展區，首先映入眼簾的是「繽紛HAKKA」，展現濃厚的人情味；接續「鳳祥瑞彩」燈組，以母親河守護族群的意象，串聯整體故事脈絡。主燈「蝶舞水光」則以壯麗瀑布光雕為視覺核心，搭配震撼聲光燈光秀，平日每小時、假日每半小時展演一次，在水氣與光影交織中，演繹源源不絕的生命力與文化能量。

縣府客家事務處表示，本次燈區持續以六堆客家元素與工藝美學為核心，展現客家文化歷久彌新的魅力，自1月23日點燈至3月8日，活動期間每週六及春節連假，並規劃街頭藝人演出，包括客家金曲、親子互動表演、小丑氣球及魔術秀，為燈區增添歡樂節慶氛圍。