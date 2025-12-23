耀勝攜手強生 打造醫材/醫藥新成長曲線
【記者柯安聰台北報導】耀勝電子(3207)近年來積極落實多元產業領域佈局，隨著AI、半導體與醫療產業需求同步升溫，耀勝已正式邁入多元事業並進的成長階段，可謂多引擎營運轉型正式啟航。耀勝集團董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長外，醫材與醫藥事業體的布局已逐步開花結果，攜手強生化學製藥廠(4747)形成策略聯盟，成為集團中長期營運動能的關鍵引擎之一。
耀勝表示，從2025年前10月合併營收已達15.28億元、年增21.65％，超越2024年全年度營收15.24億元。從五大事業營收比重來看，變壓器58.5％、電子代工17.6％、醫材/醫藥20.9％、焊接材料2.6％、半導體測試耗材0.4％，其中，變壓器為奠定公司營運規模放大的主要來源，電子代工、醫材/醫藥則為業績成長主要推手，兩大事業前10月營收皆超越去年度全年之表現，集團近年持續優化產品組合、降低低毛利業務比重，並加速高附加價值產品與新市場滲透，營運體質明顯改善，有望為未來營運翻轉呈正向成長動能。
耀勝核心之變壓器事業部，近年來持續優化整體接單結構，受惠於AI伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，旗下變壓器訂單出貨已明顯轉向3.2kW至6kW以上高階磁性元件，並透過中國、越南產能整合、導入自動化製程，創造越南廠成為AI電源產品的主要量產基地，有助單一產品線效率提升達50％至60％，而中國區生產基地在專注於重工序、少量高難度製程，提升產能配置效率，有效支撐長期接單能力。在電子代工事業方面，耀勝持續朝高附加價值產品轉型，聚焦醫療電子、無人機與AI應用相關PCBA模組。
目前耀勝已成為美國新創無人機客戶之主要電路板供應商，不僅通過全機電路板認證並穩定量產，亦同步切入鏡頭模組、電池模組、馬達與無線充電等關鍵零組件開發，逐步由單一代工走向系統級整合，隨著新世代機型於2026年起陸續交樣與驗證，電子代工事業可望成為耀勝推動營收成長與產品組合升級的重要動能之一。
(圖)耀勝攜手強生形成策略聯盟，積極布局醫材與醫藥領域，開創全新成長曲線，進一步挹注未來營運動能。圖右3為耀勝集團董事長暨強生總經理蘇浩熙、圖右2為耀勝總經理邱明發、圖右1為耀勝財務部協理蘇小慧、圖左2為強生處長林俊巍、圖左1為強生財務長陳怡秀。
除了變壓器、電子代工事業外，在醫材與醫藥事業方面，耀勝透過旗下軒銘科技，結合強生深耕學名藥市場多年的研發、法規與通路實力，正式建構「醫材＋醫藥」雙引擎模式。
耀勝指出，醫材端以血糖試紙印刷與安全針筒為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品，雙方在產品開發、法規申請與市場導入上具高度互補性，可有效縮短產品上市時程，放大規模效益。其中，安全針筒被視為耀勝醫材事業的關鍵突破口，目前公司已取得3年超過3億支安全針筒在台銷售的訂單，有助貢獻2026年營運新一波成長動能。
耀勝旗下安全針筒以台灣在地製造為核心，確保品質一致性與供應穩定度，並透過安全設計降低醫療廢棄物處理成本，產品也已取得TFDA醫療器材許可證，並完成台灣、日本與美國等多國專利布局，美國FDA 510(k)亦已進入補件階段，預計明年第1季前可完成取證，完成後可望正式切入美國醫療耗材市場，不僅具備明確差異化優勢，亦為未來營運增添新動能。
耀勝進一步指出，與強生的合作不僅止於單一產品銷售，而是著眼於完整醫療產品線的長期布局。強生為台灣具代表性的老牌學名藥製造商，長期深耕高技術門檻劑型與穩定現金流業務，擁有完整法規申請、製程管理與量產能力。公司目前共持有183張藥品許可證，產品涵蓋抗菌消炎、慢性病用藥、心血管、內分泌及中樞神經等多元治療領域，並已建立橫跨醫院、診所、藥局與經銷商的全台超過4000家通路網絡。在健保藥價壓力與市場競爭加劇下，強生憑藉長年累積的品質控管與營運韌性，維持穩健獲利、現金流與高配息政策，成為學名藥產業中少數兼具規模與防禦力的製造平台，強生截至2025年前3季稅後淨利達5644萬元，前11月營收達5.19億元。（自立電子報2025/12/23）
