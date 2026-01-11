耀勝電子12月、全年營收同創高 醫材與醫藥事業成營運新動能

【記者呂承哲／台北報導】耀勝電子（3207）公告2025年12月合併營收2.26億元、年增72.35％；第四季合併營收5.42億元、年增45.77％；全年合併營收19.21億元、年增26.05％，12月、單季與全年均創歷年同期新高。公司指出，近年積極推動多元事業布局，除核心變壓器與電子代工穩定貢獻外，醫材與醫藥事業體成長動能明顯，成為推升營收的重要引擎。

耀勝表示，旗下子公司軒銘科技自行研發並於台灣量產的高階醫療安全針筒，已於2025年底完成約600萬支實際出貨，正式進入穩定量產與市場供應階段，不僅為2025年營收改寫新高的關鍵因素，也為2026年營運開啟新成長動能。隨全球醫療體系重視供應韌性與在地製造，安全針筒作為高使用頻率的關鍵醫療耗材，建立穩定的本土製造與通路體系，對長期供應與醫療安全具實質意義。

耀勝指出，軒銘科技的安全針筒已通過台灣食品藥物管理署（TFDA）認證，並採高度自動化的一條龍生產模式，從射出成型、組裝、檢測到包裝皆由自有產線完成。集團將多年累積的電子製造、精密加工與製程管理經驗導入醫療器材生產體系，有效提升產品一致性、品質穩定度與量產效率，在兼顧品質與成本的同時，為國內醫療機構提供具競爭力且可長期供應的在地來源。

目前安全針筒已持續供應國內醫療體系與相關通路，出貨節奏依計畫推進，此次首批量產出貨象徵產品已由開發與驗證階段正式銜接至市場應用，亦展現製程穩定與供應規模化能力，為後續放量奠定基礎。

展望2026年，耀勝對整體營運成長深具信心。醫材與醫藥事業體已成為集團多元布局的重要一環，軒銘科技將持續擴展安全針筒及相關醫材產品線，並同步推進國內外市場。公司亦依照美國FDA規範進行產品註冊與審查，預期2026年完成後，有助拓展海外布局、提升國際能見度。未來耀勝將聚焦AI、半導體與醫療三大高成長市場，透過製程優化與產品組合調整，推動由電子製造走向高附加價值醫療領域的轉型。

