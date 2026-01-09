耀勝12月、4Q、2025營收同創歷年同期新高

【記者柯安聰台北報導】耀勝電子（3207）12月合併營收2.26億元，年增72.35％；第4季合併營收5.42億元，年增45.77％；累計2025年合併營收19.21億元，年增26.05％，2025年集團多元事業佈局持續推進，展現出營運良好成果，2025年12月、第4季、全年營收交出一張三創歷年同期新高的好成績。



耀勝表示，12月營收表現亮眼，主要受惠於公司近年來積極落實多元產業領域佈局，除了核心變壓器與電子代工事業穩健貢獻，奠定公司營收成長基礎外，其中，醫材與醫藥事業體在旗下子公司軒銘科技自行研發、並於台灣在地量產的高階醫療安全針筒，已成功於2025年底完成約600萬支實際出貨，正式進入穩定量產與市場供應階段，不僅是堆疊耀勝集團2025年營運改寫歷年同期新高的關鍵原因，亦為集團寫下新營運里程碑，也為2026年營運增添新的成長動能。



在全球醫療器材供應鏈持續調整、各國醫療體系重視供應韌性與在地製造的趨勢下，安全針筒屬於高使用頻率、具關鍵性的醫療耗材，建立穩定的本土製造與通路體系，對於醫療安全與長期供應保障具有實質意義。耀勝指出，軒銘科技之安全針筒產品已順利通過台灣食品藥物管理署（TFDA）認證，並採用高度自動化的一條龍生產模式，從射出成型、組裝、檢測到包裝皆由自有產線完成。集團將多年累積的電子製造、精密加工與製程管理經驗，完整導入醫療器材生產體系，有效提升產品一致性、品質穩定度與量產效率，在兼顧品質穩定與成本結構的同時，為國內醫療機構提供具競爭力且可長期供應的在地來源。



耀勝進一步表示，軒銘科技之安全針筒目前已持續供應國內醫療體系與相關通路，出貨節奏依照既定規劃穩定推進，此次的首批出貨，不僅象徵該產品已從開發與驗證階段，順利銜接至實際市場應用，挹注集團在醫材領域的佈局已逐步開花結果，亦展現公司的製程穩定、品質可控及供應規模化的成果，也為後續持續放量奠定了基礎。



展望2026年，耀勝對於整體營運成長深具信心。醫材與醫藥事業體已成為集團多元佈局中的重要一環，軒銘科技將持續擴展安全針筒及相關醫材產品線，並同步推進國內外市場發展，提升產品完整度與市場覆蓋率。在穩固國內市場供應基礎之餘，相關產品亦已依照美國食品藥物管理局（FDA）規範，持續推進產品註冊與審查作業，預期於2026年完成相關程序後，將有助於拓展海外市場佈局，提升集團醫材與醫藥事業體的成長彈性與國際能見度。



耀勝集團將持續秉持審慎穩健的經營原則，以鞏固既有事業體的營運基礎，持續聚焦 AI、半導體與醫療三大高成長市場，透過五大事業體同步推進，創造耀勝由電子製造走向高附加價值醫療領域的新里程碑，打造具備長期競爭力與韌性的多元化營運架構，並透過製程優化、產品組合調整、降低低毛利業務比重與客戶結構深化，提升整體營運效率與競爭力，加速高附加價值產品與新市場滲透，以期隨著各事業佈局逐步到位、效益展開，將助力集團營運結構朝向更多元、穩定的方向發展，創造未來營運表現更上一層樓。