耀登科技前三季轉獲利 聚焦天地整合通訊

（中央社記者何秀玲台北5日電）射頻天線與通訊模組廠耀登科技公布今年前3季財報，營收為新台幣12.25億元，第3季受惠傳統旺季效應及美元匯率回升，使上半年虧損轉為前3季獲利，歸屬於母公司業主淨利為1839萬元，每股純益為0.37元。

耀登表示，隨著天線出貨量成長、設備代理業務回溫，及資安檢測驗證與永續業務需求攀升，三大產品線推升營運表現。

耀登科技發言人溫文聖今天透過新聞稿表示，全球衛星通訊市場快速崛起，通訊產業正邁入「天地整合」的新時代，整合地面與非地面通訊（NTN）將成為次世代通訊技術的核心方向。耀登持續深化NTN技術與應用布局，除了推進衛星地面使用者終端（UT）商品化外，也著手衛星與行動通訊系統的整合應用，鞏固在次世代通訊市場競爭優勢。

耀登表示，近年投入NTN技術與產品研發，推出支援Ku頻段的固定式與移動式衛星地面使用者終端（UT）；產品的陣列天線設計、波束控制、追星演算法及射頻與基頻整合皆為自主研發，能支援高軌與低軌衛星通訊，確保行動環境下穩定連線。

此外，耀登也表示，公司引進丹麥無人機量測系統，打造「移動式戶外實驗室」，可於實際環境中模擬追星與通訊測試，大幅提升驗證效率與精準度。

展望未來，耀登指出，隨著NTN、無人載具等應用持續成長，將藉由通訊設計能力與量測驗證技術，強化天地整合通訊產品布局，持續創造長期成長動能。（編輯：黃國倫）1141105